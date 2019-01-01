МЗС Польщі вважає що Північний потік - 2 вбиває Україну і позбавляє захисту від агресії Росії
|15:01 04.01.2019
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|Украина
Газопровід Північний потік - 2 "вбиває" Україну.
Заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч в інтерв'ю німецькому виданню Handelsblatt, повідомляє Новое Время.
Він закликав Європейський Союз і НАТО до більш рішучих дій щодо Росії та зазначив, що будівництво газопроводу, навпаки, руйнує ефект санкцій.
"Північний потік - 2 вбиває Україну. Якщо транзит російського газу через Україну припиниться, країна не тільки втратить значні доходи, але, перш за все, гарантію захисту від подальшої російської агресії", - сказав Чапутовіч.
Північний потік - 2 - російський газопровід, який будує компанія Nord Stream 2 AG. Єдиним акціонером останньої є Газпром. Довжина газопроводу становитиме 1,2 тис. км, а загальна потужність з уже існуючим Північним потоком - 55 млрд куб. м. газу.
Північний потік - 2 пройде вздовж газопроводу Північний потік дном Балтійського моря до німецького міста Грайфсваль, щоб мінімізувати прокачування газу через Україну.
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