МЗС Польщі вважає що Північний потік - 2 вбиває Україну і позбавляє захисту від агресії Росії

15:01 04.01.2019 0 комментариев Украина

Газопровід Північний потік - 2 "вбиває" Україну.

Заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч в інтерв'ю німецькому виданню Handelsblatt,  повідомляє Новое Время.

Він закликав Європейський Союз і НАТО до більш рішучих дій щодо Росії та зазначив, що будівництво газопроводу, навпаки, руйнує ефект санкцій. 

"Північний потік - 2 вбиває Україну. Якщо транзит російського газу через Україну припиниться, країна не тільки втратить значні доходи, але, перш за все, гарантію захисту від подальшої російської агресії", - сказав Чапутовіч.

Північний потік - 2 - російський газопровід, який будує компанія Nord Stream 2 AG. Єдиним акціонером останньої є Газпром. Довжина газопроводу становитиме 1,2 тис. км, а загальна потужність з уже існуючим Північним потоком - 55 млрд куб. м. газу. 

Північний потік - 2 пройде вздовж газопроводу Північний потік дном Балтійського моря до німецького міста Грайфсваль, щоб мінімізувати прокачування газу через Україну. 



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