Генеральная Ассамблея ООН распределила расходы Организации на ближайшие три года.

Служба новостей ООН сообщила о новой шкале взносов стран-участниц Организации в ее бюджет, передает NEWS.am.

В соответствии с принятым решением, США по-прежнему будут оплачивать возможный максимум — 22 процента всех расходов ООН.

Впервые за многие десятилетия Китай опередил Японию и стал вторым самым крупным плательщиком в регулярный бюджет ООН. Пекин будет покрывать более 12 процентов всего регулярного бюджета ООН.

Каждой стране предписано выплачивать определенную долю от общих расходов Организации, при этом для крупнейших стран установлено ограничение в 22% максимум, для беднейших – в 0,01% максимум.

В число крупнейших спонсоров вошли Япония (8,564%), Германия (7%) и Франция (4,427%).

Россия на восьмом месте по доле бюджета ООН с 2,405%.

Среди стран постсоветского пространства наибольшая нагрузка так же приходится на Казахстан – 0,187%, все остальные платят менее 0,1%.

Азербайджан будет обязан обеспечить 0,049% бюджета ООН, Грузия – 0,008%, Армения – 0,007%. Таким образом, Грузия и Армения – беднейшие страны ООН.