Опубликована шкала взносов стран-участниц в бюджет ООН. Армения и Грузия - платят меньше всех
|14:31 04.01.2019
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|Армения
Генеральная Ассамблея ООН распределила расходы Организации на ближайшие три года.
Служба новостей ООН сообщила о новой шкале взносов стран-участниц Организации в ее бюджет, передает NEWS.am.
В соответствии с принятым решением, США по-прежнему будут оплачивать возможный максимум — 22 процента всех расходов ООН.
Впервые за многие десятилетия Китай опередил Японию и стал вторым самым крупным плательщиком в регулярный бюджет ООН. Пекин будет покрывать более 12 процентов всего регулярного бюджета ООН.
Каждой стране предписано выплачивать определенную долю от общих расходов Организации, при этом для крупнейших стран установлено ограничение в 22% максимум, для беднейших – в 0,01% максимум.
В число крупнейших спонсоров вошли Япония (8,564%), Германия (7%) и Франция (4,427%).
Россия на восьмом месте по доле бюджета ООН с 2,405%.
Среди стран постсоветского пространства наибольшая нагрузка так же приходится на Казахстан – 0,187%, все остальные платят менее 0,1%.
Азербайджан будет обязан обеспечить 0,049% бюджета ООН, Грузия – 0,008%, Армения – 0,007%. Таким образом, Грузия и Армения – беднейшие страны ООН.
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