Україна продовжить співпрацю з НАТО за програмою SALIS
|14:00 04.01.2019
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|Украина
Україна продовжила контракт на виконання стратегічних перевезень літаками ДП "Антонов" у межах програми SALIS для підтримки операцій НАТО і ЄС.
Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДП.
"Літаки парку авіакомпанії "Авіалінії Антонова", авіатранспортного підрозділу ДП "Антонов", продовжать виконання стратегічних авіаперевезень у рамках програми SALIS (Strategic Airlift Interim Solution). Відповідний контракт укладено на чергові три роки – до 31 грудня 2021 року", - повідомили у підприємстві.
Відповідно до контрактних зобов’язань, починаючи з 1 січня 2019 року, ДП "Антонов" надає 2 літаки Ан-124-100 на постійній основі для виконання авіаперевезень в інтересах учасників програми SALIS.
За даними НАТО, проміжне вирішення стратегічних авіаперевезень (SALIS) - міждержавний консорціум з 10 країн, що використовує чартерні літаки Ан-124-100 для підтримки операцій НАТО і ЄС.
Нагадаємо, Україна отримала від НАТО найвищу оцінку за виконання річної нацпрограми.
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