Україна продовжила контракт на виконання стратегічних перевезень літаками ДП "Антонов" у межах програми SALIS для підтримки операцій НАТО і ЄС.

Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДП.

"Літаки парку авіакомпанії "Авіалінії Антонова", авіатранспортного підрозділу ДП "Антонов", продовжать виконання стратегічних авіаперевезень у рамках програми SALIS (Strategic Airlift Interim Solution). Відповідний контракт укладено на чергові три роки – до 31 грудня 2021 року", - повідомили у підприємстві.

Відповідно до контрактних зобов’язань, починаючи з 1 січня 2019 року, ДП "Антонов" надає 2 літаки Ан-124-100 на постійній основі для виконання авіаперевезень в інтересах учасників програми SALIS.

За даними НАТО, проміжне вирішення стратегічних авіаперевезень (SALIS) - міждержавний консорціум з 10 країн, що використовує чартерні літаки Ан-124-100 для підтримки операцій НАТО і ЄС.

Нагадаємо, Україна отримала від НАТО найвищу оцінку за виконання річної нацпрограми.