Хронологія кризи в Азовському морі: Підсумки за грудень 2018
|12:44 04.01.2019
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|Крым
Щодо кризи в Азовському морі - Підсумки за грудень 2018.
Протягом грудня російське керівництво блокадою українських портів Азовського моря посилено робило вигляд, що ніяких штучних перешкод свободі судноплавства в Керченській протоці немає. Це збігалося в часі з розглядом відповідної резолюції Генеральної Асамблеї ООН, розглядом можливого "Азовського пакету" нових санкцій Радою ЄС, спільною заявою канцлера ФРН Меркель та президента Франції Макрона, пише на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.
Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та редакції BlackSeaNews повідомляє:
В результаті побоювання РФ отримати «Азовський пакет» санкцій щодо портів, суден і судновласників призвели до таких наслідків:
1) Середня тривалість штучної затримки суден на вході до Азовського моря зменшилася з 5 діб у листопаді до 3 діб у грудні 2018 (див слайд 2);
2) Середня тривалість затримки суден на виході з Азовського моря зменшилася з 5 діб у листопаді до 2-х діб у грудні (див. слайд 3);
3) Затримань суден під час руху посеред моря немає з 21.10.2018.
4) 28-31 грудня 2018 та в перші дні 2019 року спостерігається звичний за часом (як було до початку блокади) режим пропуску суден = від 0 до декількох годин (слайд 4, 5).
Це підтверджує наш давній висновок - санкції починають працювати ще до їх введення, на етапі обговорення.
Разом з тим, середня тривалість штучних затримок маріупольських та бердянських суден на вході та на виході з Азовського моря за грудень 2018 все ще вимірюється в днях, а не годинах, як до початку блокади.
Тому робити висновок, що РФ припинила блокаду Маріуполя та Бердянська не просто зарано, але й неприпустимо. Подібні періоди зменшення тривалості штучних утримань суден в Керченській протоці спостерігалися кожного місяця та завершувалися однаково - ще більшим зростанням (див. слайди 6,7).
Тому моніторинг буде продовжуватись у звичному цілодобовому режимі. До повної перемоги над ворогом.
Слад №1
Слайд №2
Слайд №3
Слайд №4
Слайд №5
Слайд №6
Слайд №7
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