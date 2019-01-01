Хронологія кризи в Азовському морі: Підсумки за грудень 2018

12:44 04.01.2019 0 комментариев Крым

Щодо кризи в Азовському морі - Підсумки за грудень 2018.

Протягом грудня російське керівництво блокадою українських портів Азовського моря посилено робило вигляд, що ніяких штучних перешкод свободі судноплавства в Керченській протоці немає. Це збігалося в часі з розглядом відповідної резолюції Генеральної Асамблеї ООН, розглядом можливого "Азовського пакету" нових санкцій Радою ЄС, спільною заявою канцлера ФРН Меркель та президента Франції Макрона, пише на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.

Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та редакції BlackSeaNews повідомляє:

В результаті побоювання РФ отримати «Азовський пакет» санкцій щодо портів, суден і судновласників призвели до таких наслідків:

1) Середня тривалість штучної затримки суден на вході до Азовського моря зменшилася з 5 діб у листопаді до 3 діб у грудні 2018 (див слайд 2);

2) Середня тривалість затримки суден на виході з Азовського моря зменшилася з 5 діб у листопаді до 2-х діб у грудні (див. слайд 3);

3) Затримань суден під час руху посеред моря немає з 21.10.2018.

4) 28-31 грудня 2018 та в перші дні 2019 року спостерігається звичний за часом (як було до початку блокади) режим пропуску суден = від 0 до декількох годин (слайд 4, 5).

Це підтверджує наш давній висновок - санкції починають працювати ще до їх введення, на етапі обговорення.

Разом з тим, середня тривалість штучних затримок маріупольських та бердянських суден на вході та на виході з Азовського моря за грудень 2018 все ще вимірюється в днях, а не годинах, як до початку блокади.

Тому робити висновок, що РФ припинила блокаду Маріуполя та Бердянська не просто зарано, але й неприпустимо. Подібні періоди зменшення тривалості штучних утримань суден в Керченській протоці спостерігалися кожного місяця та завершувалися однаково - ще більшим зростанням (див. слайди 6,7).

Тому моніторинг буде продовжуватись у звичному цілодобовому режимі. До повної перемоги над ворогом.

Слад №1

Слайд №2

Слайд №3

Слайд №4

Слайд №5

Слайд №6

Слайд №7



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Хронологія кризи в Азовському морі: Підсумки за грудень 2018
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