Куда и когда можно будет вскоре летать из Киева и Львова

22:00 03.01.2019 0 комментариев Украина

В первые шесть месяцев 2019 года ряд лоукостов планирует запустить рейсы из Украины в многие европейские города.

Новое Время рассказывает, куда и когда можно будет вскоре летать из Киева и Львова.

SkyUp

Компания начинает регулярные полеты на своем новом Boeing 737-800 из аэропорта Киев в ряд городов Средиземноморья.

С 31 марта начинаются рейсы этой авиакомпании в кипрский город Ларнака.

С 26 апреля - в итальянский Неаполь.

С 1 июня - в португальское Фару и итальянское Римини.

С 2 июня - в испанский Аликанте и сицилийскую Катанию.

С 25 мая SkyUp запускает рейсы в грузинский город Батуми.

Со 2 июня - из Киева и Харькова - в Одессу, а также увеличивает количество рейсов в болгарский Бургас.

С 26 апреля SkyUp запускает рейс в аэропорт Тенерифе-Южный на испанских Канарских островах.

С 31 марта вступает в силу разрешение SkyUp на полеты из аэропорта Киев в столицу Черногории Подгорицу и курортный город Карловы Вары на западе Чехии.

Авиакомпания имеет еще одно разрешение на открытие первого рейса из Львова в Прагу.

Wizz Air

С 3 марта Wizz Air запускает рейс из Львова в Копенгаген. 

Wizz Air также начинает полеты из аэропорта Киев в Ригу с 1 марта.

Со 2 марта компания начинает полеты в немецкий Бремен и датский Биллунд.

С 5 апреля Wizz Air будет летать в польский Краков.

airBaltic

С 1 апреля airBaltic начинает полеты из Львова в Ригу.

Laudamotion

Австрийская Laudamotion с 1 февраля запускает рейсы из киевского аэропорта Борисполь в Вену .

Jonic Airlines

Авиакомпания Jonic Airlines получила разрешение на полеты два раза в неделю между Киевом и немецким городом Кельном.

Ryan Air

Ryan Air весной запускает пять новых рейсов из аэропорта Борисполь в европейские города

- с 1 апреля в британский Манчестер;

- со 2 апреля в столицу Греции Афины;

- с 3 апреля в столицу Болгарии Софию и город Пафос на Кипре;

- со 2 мая в столицу Ирландии Дублин.

Earnest Airlines

С 23 марта Earnest Airlines запускает рейс из аэропорта Киев в итальянскую Геную. Это шестой город в которое эта авиакомпания летает из Киева.



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