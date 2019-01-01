Куда и когда можно будет вскоре летать из Киева и Львова
|22:00 03.01.2019
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|Украина
В первые шесть месяцев 2019 года ряд лоукостов планирует запустить рейсы из Украины в многие европейские города.
Новое Время рассказывает, куда и когда можно будет вскоре летать из Киева и Львова.
SkyUp
Компания начинает регулярные полеты на своем новом Boeing 737-800 из аэропорта Киев в ряд городов Средиземноморья.
С 31 марта начинаются рейсы этой авиакомпании в кипрский город Ларнака.
С 26 апреля - в итальянский Неаполь.
С 1 июня - в португальское Фару и итальянское Римини.
С 2 июня - в испанский Аликанте и сицилийскую Катанию.
С 25 мая SkyUp запускает рейсы в грузинский город Батуми.
Со 2 июня - из Киева и Харькова - в Одессу, а также увеличивает количество рейсов в болгарский Бургас.
С 26 апреля SkyUp запускает рейс в аэропорт Тенерифе-Южный на испанских Канарских островах.
С 31 марта вступает в силу разрешение SkyUp на полеты из аэропорта Киев в столицу Черногории Подгорицу и курортный город Карловы Вары на западе Чехии.
Авиакомпания имеет еще одно разрешение на открытие первого рейса из Львова в Прагу.
Wizz Air
С 3 марта Wizz Air запускает рейс из Львова в Копенгаген.
Wizz Air также начинает полеты из аэропорта Киев в Ригу с 1 марта.
Со 2 марта компания начинает полеты в немецкий Бремен и датский Биллунд.
С 5 апреля Wizz Air будет летать в польский Краков.
airBaltic
С 1 апреля airBaltic начинает полеты из Львова в Ригу.
Laudamotion
Австрийская Laudamotion с 1 февраля запускает рейсы из киевского аэропорта Борисполь в Вену .
Jonic Airlines
Авиакомпания Jonic Airlines получила разрешение на полеты два раза в неделю между Киевом и немецким городом Кельном.
Ryan Air
Ryan Air весной запускает пять новых рейсов из аэропорта Борисполь в европейские города
- с 1 апреля в британский Манчестер;
- со 2 апреля в столицу Греции Афины;
- с 3 апреля в столицу Болгарии Софию и город Пафос на Кипре;
- со 2 мая в столицу Ирландии Дублин.
Earnest Airlines
С 23 марта Earnest Airlines запускает рейс из аэропорта Киев в итальянскую Геную. Это шестой город в которое эта авиакомпания летает из Киева.
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