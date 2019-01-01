Російських військових в окупованому Криму зараз більше, ніж за часів СРСР

21:00 03.01.2019 0 комментариев Крым

Кількість військ, які Росія нині розмістила в окупованому Криму, перевищує навіть рівень радянської військової присутності на півострові у часи СРСР. Вона також порушує узгоджені обмеження для південного флангу РФ.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю Укрінформу розповів Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко.

“Нині увесь півострів перетворився на величезну воєнну базу. Мені здається, російських військових сил там зараз навіть більше, ніж за радянських часів. Йдеться і про новітні ракетні комплекси, і про все інше”, - заявив він.

Єльченко пояснив, що це порушує узгоджені обмеження російської військової присутності у регіоні.

“Кількість військової техніки у Криму і довкола нині перевищує всі допустимі ліміти, у тому числі угоди, які обмежують військову присутність Росії на південному фланзі”, - зазначив дипломат.

Генеральна асамблея ООН 17 грудня 2018 року ухвалила резолюцію щодо загроз, які створює мілітаризація Росією окупованого Криму. У ній загострюється увага на безпекових викликах, які несе розміщення російської зброї на півострові, у тому числі здатної нести ядерні заряди. Резолюція закликає Росію вивести війська з Криму і завершити його тимчасову окупацію. Вона також засуджує напад на українські кораблі ВМС і вимагає відпустити незаконно затриманих українських моряків без зволікань та додаткових умов.



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