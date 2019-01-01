ООН знайде кошти, необхідні на виконання останньої “кримської” резолюції щодо ситуації з правами людини на окупованому півострові. Заяви, які лунали з боку Росії, про начебто відмову ООН виділяти кошти є маніпуляцією.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю Укрінформу розповів Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко.

"Це розрахунок на те, що люди, які не знають внутрішньої оонівської кухні, поведуться на цю вигадку, мовляв, резолюцію не схвалив фінансовий комітет", - відповів він на прохання власного кореспондента Укрінформу прокоментувати заяви російських ЗМІ про начебто відмову ООН виділяти кошти на виконання резолюції.

Дипломат пояснив, що у документ вперше включено параграф, який доручає генеральному секретареві підготувати на наступну сесію Генасамблеї спеціальну доповідь щодо виконання Росією цієї резолюції. Для роботи над цим документом і потрібні послуги експерта, які передбачають фінансування у 70 тисяч доларів з бюджету ООН. Він навів для порівняння приклад нещодавньої резолюції щодо порушень прав людини у М’янмі, яка накладає фінансові зобов’язання у 20 мільйонів доларів. Проте російська делегація все одно намагалася використати "фінансове" питання як привід для блокування документа.

"Росія заблокувала виділення цієї суми… Вони намагалися цю резолюцію взагалі "поховати" вже у фінкомітеті, аби вона навіть не була винесена на схвалення ГА ООН. Коли це не вдалося - бо це просто смішно, і таких прецедентів не було ніколи - вони почали казати: "Це ж така сума коштів, а вона буде незрозуміло куди витрачена". Секретаріат ООН на це відповів: "Ну, добре, ми тоді знімемо це з іншої статті. Бюджет ООН достатній, аби знайти таку суму коштів", - зазначив дипломат.

Єльченко пояснив, що коли Росії не вдалося "поховати" документ, вони поставили цю резолюцію в один ряд з іншими фінансово спірними питаннями. Рішення було схвалено консенсусом, без голосування. Проте за словами українського дипломата, це жодним чином не означає, що ООН відмовила у фінансуванні.

"Вся різниця, якої домоглася російська делегація у фінансовому комітеті, - що там не написано "буде виділено 70 тисяч", а написано "виділимо з існуючих коштів", але від цього сума не зменшиться. От вам ще один приклад перекручення інформації", - підсумував дипломат.

Генеральна асамблея ООН 22 грудня 2018 року ухвалила резолюцію щодо ситуації з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна. Це вже третій такий документ з 2016 року. У ньому засуджуються грубі порушення Росією прав людини на окупованому півострові, численні випадки тортур, викрадень, незаконних ув’язнень та політичних переслідувань. Зокрема, втретє в історії ООН у резолюції Генасамблеї поіменно згадуються політв’язні: Олег Сенцов, Омар-Усеїн Куку, Володимир Балух. Документ вимагає від усіх організацій системи ООН називати Крим не інакше як “Автономна республіка Крим та місто Севастополь, Україна, тимчасово окуповані Російською Федерацією”.