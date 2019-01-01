Уповноважена з прав людини Верховної Ради Людмила Денісова попросила російську колегу Тетяну Москалькову сприяти в наданні кваліфікованої медичної допомоги арештованому в Криму активісту Едему Бекірову.

Про це повідомив представник Уповноваженого з прав людини в АР Крим Ісмаїл Халіков, передає УНН.

"Офіс Омбудсмена України звернувся до Уповноваженого в РФ з прав людини Тетяни Москалькової та до радника президента Російської Федерації, голови Ради при президентові РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини Михайла Федотова з проханням терміново посприяти у наданні кваліфікованої медичної допомоги Едему Бекірову", - зазначив він.

За його словами, Едема Бекірова 12 грудня затримали на кордоні з тимчасово окупованим Кримом співробітники ФСБ і зараз незаконно утримують в СІЗО Сімферополя.

При цьому він додав, що активіст страждає низкою тяжких хвороб: цукровий діабет, в нього ампутована нога, в січні 2018 року переніс складну операцію на серці.

Також він уточнив, що 10 січня так званий Верховний суд Криму розгляне апеляцію на рішення про ув'язнення Едема Бекірова.

Нагадаємо, хворому на цукровий діабет кримськотатарському активісту Едему Бекірову, якого затримали російські правоохоронці на в’їзді до окупованого Криму, не надають медичну допомогу з дня арешту – 13 грудня.



Мешканця селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в окупований Крим вранці 12 грудня. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в Сімферополі.