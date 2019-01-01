Після того, як Росія обстріляла і захопила три судна України в Азовському морі разом з екіпажами, напруга між російською стороною і Заходом зростала і скорочувалася за шаблоном, який став вже надто звичним.

Росія анексувала Крим майже п'ять років тому. Вона розв'язала війну на Сході України. І ці її агресивні вчинки були засуджені США і союзниками по НАТО так само, як і у випадку грузинських Абхазії і Південної Осетії в 2008 році. Але всі ці регіони досі лишаються під контролем Росії. А Кремль продемонстрував, що географічні кордони можна змінювати і не боятися жодної кари окрім грубих слів від Заходу, пише Military Times, повідомляє УНИАН.

Але якщо жорсткої відповіді і потужної відсічі не буде, Росія ніколи не зупиниться.

Про це, як пише видання, сказав колишній командир армії США в Європі генерал Бен Ходжес.

"Думаю, вона не зупиниться, поки повністю не захопить Азовське море і не задушить важливий для України морський порт в Маріуполі", - сказав він.

Обіймаючи свою посаду до 2017 року, Ходжес керував найбільшим розгортанням військ США і розвитком військової інфраструктури в Європі з часів Холодної війни.

"Наступною фазою, вірогідно, буде наземна і морська операції, які будуть мати на меті захопити не лише Маріуполь, а й всю берегову лінію України. Це дозволить сполучити Крим з територією Росії вздовж узбережжя Азовського моря", - допускає Ходжес.

"Це не станеться у найближчі півроку. Але це той напрямок, якого Росія буде дотримуватися, поки повністю не візьме під контроль Чорне море і не ізолює Україну", - додав американський військовий.

За його словами, атака Росії проти українських кораблів у листопаді не була чимось непередбачуваним чи несподіваним. Це був черговий крок у послідовній кампанії з встановлення російського домінування в Чорноморському регіоні. Це дасть Росії значну перевагу у проведенні подальших операцій у Сирії, Середземномор'ї і на Близькому Сході.



