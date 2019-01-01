Главным международным событием 2018 года поляки считают захват РФ украинских кораблей
|16:00 03.01.2019
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|Крым
Поляки считают главным международным событием 2018 года захват Россией украинских военных кораблей и моряков в Черном море, который произошел 25 ноября.
Об этом свидетельствуют результаты опроса польского Центра исследования общественного мнения, сообщил центр в Twitter 2 января, передает Гордон.
Это событие посчитали самым важным 6% респондентов.
Главнейшим событием внутри страны поляки назвали празднование 100-летия восстановления независимости Польши (40%).
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