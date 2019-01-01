Віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе допускає, що стосовно РФ можуть бути впроваджені нові міжнародні санкції у зв'язку з її агресією проти українських суден у районі Керченської протоки.

"Агресивна атака Російської Федерації в Чорному морі сталася за два тижні до засідання Європейської Ради та менше ніж за тиждень до Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу, й ми отримали швидку реакцію країн і їхню чітку позицію. При наданні Україною всього фактажу ми здобули політичну підтримку і від НАТО, і від ЄС, і від окремих країн-партнерів про неприпустимість порушення міжнародного права Російською Федерацією", - сказала І.Климпуш-Цинцадзе в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, це призвело до того, що без додаткової дискусії було продовжено санкції проти РФ за невиконання Мінських домовленостей про врегулювання ситуації на сході України та схвалено санкції за проведення незаконних виборів на окупованих територіях.

"Я не виключаю того, що нові санкції в Російській Федерації ще можуть бути впроваджені. Це просто необхідно зробити для того, щоб не дати Кремлю відчути безкарність за такий зухвалий крок", - зазначила віце-прем'єр.

Крім того, на її думку, невизнання Росією українських моряків військовополоненими, неготовність іти навіть на гуманітарну співпрацю для доступу до них міжнародних організацій може спонукати європейські країни до того, щоб повернутися до дискусії про необхідність упровадження санкцій у зв'язку з цією атакою.

"Звісно, ми продовжуватимемо далі наполягати на тому, що ця поведінка не може залишитися безкарною", - наголосила І.Климпуш-Цинцадзе.

Водночас вона прогнозує, що Росія продовжить діяти агресивно. "Знаєте, мені прикро, що за чотири роки ми не зрозуміли, що Росії не потрібно приводів для агресивної поведінки. Під "ми" я маю на увазі все міжнародне співтовариство", - сказала віце-прем'єр.

"Ніхто не робив ніяких провокаційних дій для того, щоб РФ вирішила напасти на Крим, ніхто не робив ніяких провокаційних дій для того, щоб РФ вирішила, що вона може відрізати частину наших територій на сході, ніхто не провокував РФ чинити кібератаки або втручатися у вибори інших країн", - додала І.Климпуш-Цинцадзе.