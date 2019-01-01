Авиация Черноморского флота (ЧФ) России в 2018 году провела тренировки в Средиземном море по поражению крылатых ракет.

Об этом сообщили в четверг, 3 января, журналистам в пресс-службе флота, передает ТАСС.

По ее данным, в минувшем году летчики морской авиации и ПВО ЧФ перевыполнили план летной подготовки: средний налет на экипаж составил 94 часа (на 15 часов больше расчетного).

"Экипажами летательных аппаратов проведены в полном объеме тренировки по боевому применению, десантированию, бомбометанию, а также отработаны действия по поражению крылатых ракет в акваториях Черного и Средиземного морей", - сказали в пресс-службе.

На флоте не уточнили, о каких маневрах идет речь.

Согласно данным Минобороны, в прошлом году проводились учения по борьбе с крылатыми ракетами над Черным морем с привлечением самолетов Су-30СМ для формирования противоракетных рубежей.

Кроме того, с 1 по 8 сентября 26 кораблей, включая две подводные лодки, а также 34 летательных аппарата ВМФ и ВКС провели первые в истории современной России совместные масштабные маневры в Средиземном море. В рамках учений состоялись практические ракетные стрельбы как с кораблей, так и с вертолетов и самолетов, были проведены в том числе тренировки по ПВО. В маневрах задействовались истребители Су-30СМ из состава морской авиации и истребители Су-33.

В состав морской авиации ЧФ РФ в настоящее время, по различным данным, входят, кроме многофункциональных истребителей Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и вертолеты Ка-27 различных модификаций.