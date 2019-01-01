Представник Уповноваженого з дотримання прав жителів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Ісмаїл Халіков у Генічеську зустрівся із Гульнарою Бекіровою, дружиною Едема Бекірова, ув’язненого в Криму.

Про це ідеться на сайті українського омбудсмена, повідомляє Укрінформ.

“За дорученням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, представник Уповноваженого з дотримання прав жителів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Ісмаїл Халіков у Генічеську зустрівся із Гульнарою Бекіровою, дружиною Едема Бекірова, якого 12 грудня затримали на кордоні з тимчасово окупованим Кримом співробітники ФСБ і зараз незаконно утримують в СІЗО Сімферополя”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, дружина Бекірова повідомила, що з 21 грудня ніхто не бачив її чоловіка і вона хвилюється за стан його здоров'я, оскільки він “страждає на низку тяжких хвороб: цукровий діабет, в нього ампутована нога, а в січні 2018 року він переніс складну операцію на серці”.

Представник Уповноваженого повідомив, що Гульнара Бекірова передала йому висновок лікаря Генічеської центральної районної лікарні, в якого спостерігався Бекіров.

Повідомляється, що раніше омбудсмен звернулася до Уповноваженого в РФ з прав людини Тетяни Москалькової та до радника президента Російської Федерації, Голови Ради при президентові РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини Михайла Федотова з проханням терміново посприяти у наданні кваліфікованої медичної допомоги Едему Бекірову.