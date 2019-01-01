В течение ближайших 2-3 месяцев США могут ввести против России новые санкции и предоставить Украине новое оружие.

Об этом в интервью “Радио Свобода” заявил экс-посол США в Украине, директор Атлантического совета Джон Хербст, сообщает InfoResist.

“Уже через 2-3 месяца мы увидим, что США предоставят оружие Киеву и объявят о новых санкциях против России в связи с этой агрессией (в районе Керченского пролива. – Ред.). Думаю, в течение ближайших восьми-десяти, максимум – двенадцати недель появится этот более сильный ответ США. И, кроме санкций, это будет военная помощь Украине”, – заявил он.

По его словам, агрессия РФ против украинских кораблей – повод для предоставления Украине противокорабельных ракет, патрульных кораблей и другого военного оборудования. Речь в частности о крылатых ракетах. Они разработаны 30 лет назад, но не исключена поставка и более современных образцов.

Что же касается санкций, то это могут быть действия против крупнейшего российского банка или недопуск российских судов в американские порты российским судам.

Экс-посол добавил, что Конгресс США и сейчас серьезно поддерживает Украину, но эта поддержка может усилиться. Украине же, много сделавшей для усиление своей обороны на суше, предстоит работать над укреплением своих рубежей на море.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российские пограничные корабли атаковали и захватили два украинских катера и буксир. Все 24 моряка, находившихся на судах, попали в плен. 21 военнопленный находятся в СИЗО Лефортово, а трое раненых в «Матросской тишине».