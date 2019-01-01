Український корабель провів десантування в зимовому морі / Відео
|19:14 02.01.2019
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|Украина
Середній десантний корабель ВМСУ L401 "Юрій Олефіренко" здійснив 5-денний вихід в море з метою підтримання навченості та виконання бойових завдань за призначенням.
Зокрема було відпрацьовано висадку морського десанту на не обладнане узбережжя, повідомляє ТРК "Бриз", передає Gazeta.ua.
Десантний корабель "СДК-137" було збудовано на Гданській Північній верфі, що у Польщі у 1970 році. Корабль був зарахований до складу другої бригади десантних кораблів. Брав участь у серії міжнародних навчань.
Восени 1973 року корабель у складі Середземноморської ескадри, маючи на борту підрозділ морської піхоти, знаходився в зоні збройного конфлікту Ізраїлю та Єгипту.
21 березня 2014-го корабель був захоплений російськими військами, але 19 квітня у результаті успішних переговорів російська сторона повернула його Україні, і на буксирах переведений до Одеси.
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