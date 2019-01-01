Экипажами кораблей Черноморского флота РФ в течение 2018 учебного года было проведено порядка 200 различных учений, в ходе которых выполнено свыше 600 боевых упражнений, в том числе с боевой стрельбой.

В процессе подготовки к несению боевой службы экипажи 40 кораблей и катеров отработали и успешно сдали не менее 140 курсовых задач, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Помимо этого в течение уходящего года ЧФ РФ было выполнено 28 ракетных стрельб по морским, береговым и воздушным целям.

В том числе впервые в акватории Черного моря проведена ракетная стрельба по морской цели ракетным комплексом «Калибр»: экипаж фрегата «Адмирал Григорович» в одном из морских полигонов успешно поразил крылатой ракетой имитатор надводного корабля.

Все ракетные пуски выполнены со 100% успехом.

Среди основных задач, которые корабельным соединен6ия флота предстоит решать в 2019 году, были отмечены: обеспечение приёма в боевой состав ЧФ новых кораблей, а также выполнение задач в Средиземном море.