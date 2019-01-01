Президент Франции Эммануэль Макрон и президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили конфликт в Керченском проливе.

Об этом сообщается на сайте Кремля, передает Новое Время.

Также Путин и Макрон рассмотрели проблематику сирийского урегулирования в контексте договорённостей о формировании Конституционного комитета, достигнутых по итогам встречи лидеров РФ, Турции, Германии и Франции 27 октября 2018 года в Стамбуле.

Кроме того, главы государств поздравили друг друга с Новым годом.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.