Путин и Макрон обсудили по телефону конфликт в Керченском проливе
|17:31 02.01.2019
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|Крым
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили конфликт в Керченском проливе.
Об этом сообщается на сайте Кремля, передает Новое Время.
Также Путин и Макрон рассмотрели проблематику сирийского урегулирования в контексте договорённостей о формировании Конституционного комитета, достигнутых по итогам встречи лидеров РФ, Турции, Германии и Франции 27 октября 2018 года в Стамбуле.
Кроме того, главы государств поздравили друг друга с Новым годом.
Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.
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