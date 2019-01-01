Крымскотатарский активист Риза Асанов получил ушибы и сотрясение мозга в результате нападении во время съемок трассы "Таврида" в районе окружной города Белогорска в оккупированном Крыму.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает Гордон.



Нападение произошло утром 2 января, когда Асанов заканчивал снимать сюжет про трассу. По словам активиста, его ударили предметом, похожим на дубинку, в затылок и по плечу. Асанов потерял сознание, а когда пришел в себя рядом со своей машиной услышал голоса двух мужчин, которые сказали "это последнее предупреждение" и "в следующую нашу встречу ты сдохнешь".



"Акцент был явно с материка РФ. Придя в себя, я попытался сесть за руль и доехать до районной больницы. Там я находился до 11.00. Как оказалось, ушибы и сотрясение мозга", – написал он.



По словам активиста, после этого он написал заявление в полицию.



"Мне никто не выдал никакого подтверждения о моем заявлении. Выдали корешок, что я его сдал. Во всей этой истории все понятно, кроме мужчины, который в полиции ходил как свой и уходя, улыбался мне. Его, кстати, я заметил и в больнице. Опыт показывает, что это был не просто прохожий", – подчеркнул Асаснов.

