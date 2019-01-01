Крымские рыбаки выловили в 2018 году 85 т черноморско-азовской проходной сельди, что в три раза превосходит показатели 2017 года и является рекордом с момента аннексии полуострова Россией.

Об этом сообщил "начальник" департамента по рыбному хозяйству Минсельхоза оккупированного Крыма Андрей Дедюхин, передает Крымская ПРАВДА.

Рыба может получить статус крымского бренда под наименованием «Керченская сельдь», что поможет ее продвижению на рынках сбыта,

Черноморско-азовская проходная сельдь обитает в Черном и Азовском морях. Ее средний размер составляет 25-30 см. Рыба отличается мясом розоватого цвета и сладковатым вкусом.

"В 2018 году крымские рыбаки выловили 85 т сельди. Это рекордные как минимум за пять последних лет показатели и почти в три раза больше, чем в 2017 году", - сказал он.

Он уточнил, что рекордные показатели вылова связаны с благоприятными условиями для промысла. Также сказался стабильный спрос на эту рыбу. Крымские предприятия работают над глубокой переработкой сельди, в частности над изготовлением из нее пресерв. Уже были выпущены пробные экземпляры таких пресервов, которые получили положительные отзывы от потребителей.

По его словам, основные объемы выловленной крымскими рыбаками сельди реализуются на аннексированном полуострове. Она претендует на статус крымского бренда под названием "Керченская сельдь".

"Название бренда "Керченская сельдь" сложилось из- за традиционного района ее промысла - Керченского пролива. У сельди есть особенности с точки зрения вкусовых характеристик, и брендирование даст возможность более успешному ее продвижению на рынке", - добавил Андрей Дедюхин.