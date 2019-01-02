Маріупольський загін морської охорони ДПСУ отримав модернізований катер проекту UMS-1000.

Про це повідомляє Урядовий портал у Facebook, передає ESPRESO.

Катер має потужні двигуни з двоконтурною системою охолодження, два водомети, дизель-генератор потужністю 8 КВт для забезпечення роботи систем у найбільш напруженому режимі.

Зазначається, що під час випробувань катер показав швидкість у 45,5 вузлів (84 км/год) і це не є його швидкісною межею.