Маріупольські прикордонники отримали новий катер-перехоплювач / Фото
|15:30 02.01.2019
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|Мариуполь
Маріупольський загін морської охорони ДПСУ отримав модернізований катер проекту UMS-1000.
Про це повідомляє Урядовий портал у Facebook, передає ESPRESO.
Катер має потужні двигуни з двоконтурною системою охолодження, два водомети, дизель-генератор потужністю 8 КВт для забезпечення роботи систем у найбільш напруженому режимі.
Зазначається, що під час випробувань катер показав швидкість у 45,5 вузлів (84 км/год) і це не є його швидкісною межею.
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