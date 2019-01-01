На Херсонщині через викиди із заводу "Титан", розташованого в анексованому Криму, інвестори відмовилися будувати завод

14:11 02.01.2019 0 комментариев Крым

На Херсонщині у Чаплинському районі через викиди із заводу "Титан", розташованого в анексованому Росією Криму, інвестори відмовилися будувати завод з переробки томатів.

Про це поінформував у річному звіті за підсумками 2018 року на херсонському телеканалі "ВТВ+" голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Треба пам'ятати, які в нас були виклики. Наприклад, з тим же самим "Титаном". У нас на стадії 99% (готовності - ред.) інвестиційний проект по будівництву заводу з переробки томатів в Чаплинці. А це декілька кілометрів від межі з окупованим Кримом. І коли там (на заводі "Титан" - ред.) ці викиди відбулися, то інвестори сказали: "Ні, ми не можемо заходити туди (в Чаплинський район - ред.) і будувати", - розповів Гордєєв.

За його словами, інвестори заявили, що "ці викиди, ймовірно, можуть впливати на якість продукції, яка потім має експортуватися до Європи".

Як повідомляв Укрінформ, група компаній Agrofusion, яка є в Україні одним з найбільших виробників томатної пасти та її потужним експортером, запланувала збудувати у Чаплинському районі Херсонщини завод з переробки томатів та виготовлення з них томатної пасти. Потужність цього підприємства передбачалася на рівні від 180 тис. до 250 тис. тонн томатів на рік. На заводі планувалося встановити високопродуктивне італійське обладнання. Для виготовлення томатної пасти мали використовувати томати власного виробництва. Вартість цього інвестиційного проекту, за даними ОДА, на середину 2018 року становила 2 мільярди гривень.

24 серпня 2018 року в анексованому Криму в місті Армянськ сталися викиди невідомої отруйної речовини. Згодом прес-служба Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби України повідомила про те, що на Херсонщині прикордонники зафіксували факт хімічного забруднення з території окупованого Криму. Зазначалося, що прикордонники Херсонського загону зафіксували на адмінмежі з анексованим Кримом випадки отруйних хімічних викидів із заводу "Титан". Це призвело до різкого погіршення здоров'я місцевих жителів і особливо дітей. Крім того, на металевих предметах, деревах, дахах будинків і навіть усередині приміщень утворився маслянистий наліт з жовто-зеленим відтінком.

У зоні ураження від хімичних викидів кримського заводу "Титан" опинилися території Каланчацького і Чаплинського районів Херсонщини.

Через дану ситуацію, ввечері 6 вересня Регіональною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Херсонській області було прийнято рішення призупинити освітній процес в школах та дитячих садках, які знаходяться в зоні можливих уражень кримського заводу "Титан", провести оздоровлення дітей із даної зони в дитячих оздоровчих таборах області. Загалом на відпочинок і оздоровлення з населених пунктів Каланчацького і Чаплинського районів, що знаходяться у зоні ураження кримського "Титану", виїхали майже 530 дітей і дорослих.

На 12-й день екологічної катастрофи так звана влада Криму "призупинила" на два тижні роботу заводу "Титан". Проте через деякий час роботу кримського заводу "Титан" було відновлено.



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