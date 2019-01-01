Мраморное море возле известного курортного города, на северо-западе Турции, отступило от берега на 20 метров / Фото
|13:31 02.01.2019
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|Турция
Мраморное море возле известного курортного города Мармара Эглеси, на северо-западе Турции, отступило от берега на 20 метров, что вызвало беспокойство местного населения.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN Turk .
«Море в районе Мармара Эглеси отступило на 20 метров, местное население запаниковало», - сообщили СМИ.
Мэр города Ибрагим Уйан, комментируя ситуацию, уверил, что это явление сезонное и не должно вызывать беспокойство.
Следует отметить, что население в разных районах Турции часто толкует необычные природные явления как предвестники землетрясений, что неоднократно уже вызывало панику.
Например, к прибрежной линии известной в Турции курортной зоны на Средиземном море, возле города Измир, прибило большое количество водорослей, что вызвало беспокойство местных жителей, которые считают аномальное явление предвестником землетрясения.
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