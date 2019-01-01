У ЗМІ з'явилася інформація про те, що ВМС України відкрили вогонь для зупинки іноземного судна-порушника із Танзанії.

Ця подія дійсно відбулася, проте це трапилося у територіальних водах України рік тому, пише obozrevatel.

Про подію нагадали на офіційній Facebook-сторінці Військово-морських сил країни, супроводивши пост хештегами #ВМСУкраїниДеньЗаДнем та #ВідроджуємоРазомІсторіюВМС

Повідомлення поширили багато українських ЗМІ, а також із задоволенням підхопили російські ресурси, водночас упустивши, що інцидент датується 31 грудня 2017 — 1 січня 2018 року.

Наприклад, "РИА Новости" опублікувало цю інформацію, повідомивши: "1 січня Військово-морськими силами України у взаємодії із Військовою контррозвідкою Служби безпеки України та Державною прикордонною службою попереджено спробу контрабанди морем". Про який саме рік ідеться, росіяни не уточнили.

Зазначимо, що судно-порушник було виявлене технічними засобами спостереження на траверзі нп Курортне у межах територіальних вод України. На виклик воно не відповідало, тому ракетний катер "Прилуки" почав його переслідування, проте судно-порушник вимоги зупинитися не виконало.

З метою примусу до припинення протиправних дій ракетний катер "Прилуки" відкрив попереджувальний вогонь із артилерійської установки по курсу судна, яке було зупинене і відконвойоване у порт Одеси.