Конфлікт з РФ в наступному році переміститься ближче до Криму, а вихід Великої Британії з ЄС може негативно позначитися на оцінці Заходу ситуації в Україні.

Про це в коментарі УНН розповів аналітик Atlantic Council Андерс Аслунд.

Він вважає, що ключові питання в 2019 році будуть стосуватися окупованого Криму, прісної води для Криму, стабільності "Керченського моста" і ситуації в Азовському морі.

"Боюся, що зараз конфлікт трохи зміститься ближче до Чорного моря, Азовського моря, Криму. Там варто очікувати ескалації і зростання напруги, тому що це дуже престижний для Росії проект. Якщо там виправдаються, скажімо, новини про те, що нібито там є інженерні, геологічні проблеми з Керченським мостом і РФ не зможе вирішити питання води для Криму, то це все може призвести до ескалації навколо Криму", - сказав Аслунд.

У відносинах України з міжнародними партнерами в наступному році аналітик Atlantic counsil змін не передрік.

"В принципі, ситуація (з міжнародними партнерами України - ред.), я думаю, залишиться такою, якою і була", - зазначив він.

У той же час, за його словами, ситуація в двосторонніх відносинах з США може трохи покращитися.

"У Палаті представників США - демократична більшість, яка буде, напевно, ще більш критично налаштована щодо Росії, ніж раніше республіканська більшість. Там буде якесь посилення", - сказав Аслунд.

Так само він нагадав, що на порядку денному світової громадськості в 2019 році - Brexit Великої Британії.

"Питання відкрите, а чи буде взагалі Brexit, або буде другий референдум. Звичайно, Велика Британія - проукраїнська країна. У будь-якому випадку, буде певна зміна конфігурації, але вона залишиться проукраїнської країною. У той же час, постане питання, які наслідки матиме Brexit для політики Заходу. Велика Британія буде навіть більш активна поза ЄС, може це буде позитивно для України, але втрата англійського голосу в Євросоюзі буде напевно втратою для України", - додав він.