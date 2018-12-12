Посол США в Україні Марі Йованович заявила, що вимоги її країни до Росії, пов'язані з конфліктом на Донбасі, є принциповою позицією Вашингтона.

Про це вона сказала в коментарі журналу Новое Время.

Відповідаючи на запитання про те, що їй подобається в Україні, а що ні, Йованович підкреслила: "Країна потребує закінчення війни. І зараз я скажу, що мені не подобається в Україні. Це коли Росія продовжує воювати проти України на Донбасі. Це неправильно, що страждає цивільне населення".

У цьому контексті посол США назвала "протизаконним" той факт, що українські кораблі "не можуть вільно плавати у власних територіальних водах". "Трагедією", за її словами, є відрізаність Криму та частині Луганської і Донецької областей від решти України в зв'язку з конфліктом на сході.

"Позиція США принципова: ми закликаємо Росію виконати мінські угоди та завершити конфлікт, - наполягає Марі Йованович. - Росія повинна повернути в Україну 24 затриманих українських моряків, а також інших незаконно затриманих українців. Наші санкції, пов'язані з донбаським конфліктом, залишатимуться в силі до того моменту, поки Росія не прибере з Донбасу свої війська. Так само будуть залишатися в силі кримські санкції, поки Росія не поверне півострів Україні".

Американський посол також зазначила, що їй дуже подобається подорожувати Україною. "Моя остання подорож була до Бердянську якраз напередодні нещодавньої російської агресієї. Я зустрілася з моряками, які захищають Україну. Мені організували прогулянку на катері Гюрза", - поділилася Йованович.

Особливо зворушливою вона назвала і свою поїздку до Станиці Луганської в Луганській області, де розташований один з пунктів пропуску. "Я говорила з українцями, які живуть у зоні конфлікту, і зрозуміла, як їм складно проходити пропускні пункти. Але дивлячись на цих людей, я побачила, наскільки українці оптимістичні", - зазначила посол США.