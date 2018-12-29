Правительство РФ увеличило стоимость строительства железнодорожного подхода к мосту через Керченский пролив со стороны оккупированного Крыма на 2,96 миллиарда рублей.

Это следует из распоряжения от 27 декабря, опубликованного на портале правовой информации, сообщает Новая Газета.

Документ внес изменения в распоряжение от 26 января 2017 г. N 101-р, которое определяло ООО «Стройгазмонтаж» бизнесмена Аркадия Ротенберга единственным исполнителем работ. Работы оценивались в 16, 95 миллиардов рублей, теперь их стоимость возросла до 19,91 миллиарда.

Проект предполагает строительство на территории оккупированного Крыма 18-километровой линии, которая примкнет к участку железной дороги Керчь-Джанкой.

Помимо самих путей, работы предполагают строительство специальных эксплуатационных строений и тоннеля, реконструкцию станции Багерово, а также баз дислокации пожарных и восстановительных поездов.

Начало временной эксплуатации ветки намечено на 1 августа 2019 года, завершение работ и сдача объекта в постоянную эксплуатацию — на 1 декабря.