Оккупанты увеличили затраты на ж/д подходы к Керченскому мосту на 3 млрд рублей
|12:01 30.12.2018
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|Крым
Правительство РФ увеличило стоимость строительства железнодорожного подхода к мосту через Керченский пролив со стороны оккупированного Крыма на 2,96 миллиарда рублей.
Это следует из распоряжения от 27 декабря, опубликованного на портале правовой информации, сообщает Новая Газета.
Документ внес изменения в распоряжение от 26 января 2017 г. N 101-р, которое определяло ООО «Стройгазмонтаж» бизнесмена Аркадия Ротенберга единственным исполнителем работ. Работы оценивались в 16, 95 миллиардов рублей, теперь их стоимость возросла до 19,91 миллиарда.
Проект предполагает строительство на территории оккупированного Крыма 18-километровой линии, которая примкнет к участку железной дороги Керчь-Джанкой.
Помимо самих путей, работы предполагают строительство специальных эксплуатационных строений и тоннеля, реконструкцию станции Багерово, а также баз дислокации пожарных и восстановительных поездов.
Начало временной эксплуатации ветки намечено на 1 августа 2019 года, завершение работ и сдача объекта в постоянную эксплуатацию — на 1 декабря.
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