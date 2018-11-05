Пресса левобережья отмечает, что дополнительный протокол был подписан в субботу, 29 декабря.

По словам источников, договор был заключен премьер-министром Молдовы Павлом Филипом и лидером самопровозглашенной Приднестровской республики Вадимом Красносельским, «без организации встречи», сообщает allmoldova.