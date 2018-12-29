НАК "Нафтогаз України" позивається до "Газпрому" на $5 млрд за активи, які компанія втратила через російську окупацію Криму.

Про заявив глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв у ефірі радіо "НВ", повідомляє Еспресо.

"Щодо Криму ми судимося приблизно на $5 млрд проти Росії. Ситуація досить важка, тому що згідно з документами, які сфабрикувала окупаційна влада Криму, або ті люди, які там виступили сепаратистами, вони спробували націоналізувати активи "Нафтогазу" до того моменту, як Росія почала приєднувати півострів до себе", – сказав Коболєв.

За його словами, НАК "Нафтогаз України" очікує рішення щодо юрисдикції у наступному році.

"Після цього буде слухання по суті. Юрисдикція – найважчий етап. Якщо ми її доводимо, все інше – це вже питання техніки", – зазначив Коболєв.

Нагадаємо, на початку 2019 року розпочнуться судові засідання зі стягнення активів російського "Газпрому" в Україні.

8 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимогу НАК "Нафтогаз України" щодо компенсації за недопоставлені російським "Газпромом" обсяги газу для транзиту.

Арбітраж присудив сплатити на користь "Нафтогазу" $4,63 млрд. За підсумками двох арбітражних спорів між компаніями на постачання і транзит газу "Газпром" зобов'язаний виплатити $2,56 млрд.

"Газпром" зарезервував $4,7 млрд для штрафу Стокгольмського арбітражу.

Суд арештував голландські активи "Газпрому", щоб виплатити Україні $2,6 млрд. Британія заморозила активи "Газпрому" за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Україна, ЄС та РФ домовились розробити дорожню карту переговорів щодо транзиту газу.