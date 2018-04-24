ЧФ страны агрессора похвастался количеством "ходовых суток" и пройденных морских миль

09:30 30.12.2018 0 комментариев Россия

Корабли Черноморского флота РФ провели в 2018 году в море в два раза больше времени, чем предусматривалось планом, и прошли за год расстояние, в 15 раз превышающее длину экватора.

Такие цифры привели в отделе информационного обеспечения ЧФ РФ, передает ТАСС. 

"В 2018 году наплаванность кораблей Черноморского флота превысила плановые показатели более чем в два раза. Экипажи кораблей Черноморского флота находились в море более 5 тыс. ходовых суток, кораблями пройдено около 330 тыс. морских миль (более 600 тыс. км - прим. ТАСС), что более чем в два раза превышает плановый показатель", - говорится в сообщении.

Уточняется, что корабли ЧФ успешно выполнили задачи как в Черном, так и в Средиземном морях.

"Рост наплаванности сил Черноморского флота связан с увеличением количества дальних походов кораблей и судов, их регулярной деятельностью в составе постоянного соединения кораблей Военно-морского флота России в Средиземном море. В частности, в ходе первого в современной истории межфлотского учения "Океанский щит - 2018", проведенного в Средиземном море под руководством Главнокомандующего ВМФ, от Черноморского флота было задействовано 18 кораблей и судов", - пояснили в пресс-службе ЧФ.



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