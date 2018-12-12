Оккупационные "власти" Крыма рассматривают возможность отправки буровых установок "Черноморнефтегаза" на сирийскую территорию.

Об этом сегодня, 29 декабря, заявил Сергей Аксёнов, сообщает Крым Информ.

"Сегодня экономика такова, что если есть предложения крупных игроков, у которых существуют определенные ресурсные возможности, которые нам позволят увеличить количество объектов, где мы будем производить добычу нефти и газа, то, конечно, возможно государственно-частное партнерство. В том числе предлагают сейчас использование наших платформ на сирийском шельфе. У нас же техника абсолютно новая, которая способна бурить практически на любых глубинах. Обсуждаем совместную деятельность. Есть в том числе частные крупные игроки, которые способны дать необходимый ресурс для вовлечения нас в процесс. Уже обсуждаются технологии", – подчеркнул Аксёнов.

Он также добавил, что "власти" Крыма прорабатывают с частными компаниями способы доставки фосфатов в оккупированный Крым из Сирии.

«Идет разговор с частными компаниями, потому что фосфаты добывают частные компании, и потребитель в Крыму – это тоже все частные компании. Наша задача – организовать коммуникацию и подсказать, какие транспортные средства, в какой период и по какому коридору могут эти грузы доставить. Сегодня этот процесс обсуждения идет. Что касается государственных программ поддержки, поставок стратегических грузов: зерновых, угля и так далее, это будем принимать решение мы как органы власти», – добавил Аксенов.

В текущем году оккупиованный Крым экспортировал в Сирию 40 тысяч тонн зерна.