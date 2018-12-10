Міністерство внутрішніх справ України наступного року запропонує уряду проект з виготовлення на українському підприємстві у співпраці з французькою компанією близько 20 прикордонних кораблів для посилення охорони морських кордонів.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів, що міністерство планує повністю перебудувати систему контролю і охорони морських кордонів.

"Наші корабельні парки не оновлювалися десятки років! Тому в 2019 році ми будемо пропонувати уряду проект, аналогічний гелікоптерному, щоб радикально вирішити питання присутності наших прикордонних кораблів", - повідомив глава МВС.

А.Аваков зазначив, що планується замовити близько 20 сучасних прикордонних катерів 32-35 метрів.

"Їх складатимуть на одному з наших заводів у співпраці з однією з провідних французьких компаній – з високим ступенем локалізації проекту в Україні", - уточнив міністр.