МВС у 2019 році замовить близько 20 прикордонних катерів для охорони морських кордонів
|18:03 29.12.2018
|0 комментариев
|Украина
Міністерство внутрішніх справ України наступного року запропонує уряду проект з виготовлення на українському підприємстві у співпраці з французькою компанією близько 20 прикордонних кораблів для посилення охорони морських кордонів.
В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів, що міністерство планує повністю перебудувати систему контролю і охорони морських кордонів.
"Наші корабельні парки не оновлювалися десятки років! Тому в 2019 році ми будемо пропонувати уряду проект, аналогічний гелікоптерному, щоб радикально вирішити питання присутності наших прикордонних кораблів", - повідомив глава МВС.
А.Аваков зазначив, що планується замовити близько 20 сучасних прикордонних катерів 32-35 метрів.
"Їх складатимуть на одному з наших заводів у співпраці з однією з провідних французьких компаній – з високим ступенем локалізації проекту в Україні", - уточнив міністр.
Ещё на эту тему:
Фахівців для ВМС України будуть готувати за стандартами НАТО в новому навчальному закладі
ВМС повідомили, коли Україна матиме підводні човни
У ВМС назвали строки введення в експлуатацію оперативного центру в Очакові за підтримки США
Командувач ВМС України запропонував створити "москітний флот" для захисту від Росії / Відео
В Україні створюють державну систему висвітлення морської обстановки
Великобритания разместит в Украине дополнительные войска и корабль Королевского флота
До Одеси для продовження випробувань прибули десантно-штурмові катери типу “Кентавр” / Фото
ВМС Украины готовит экипажи патрульных катеров типа «Island»