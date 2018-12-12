Кремль вважає що заклик Меркель звільнити українських моряків не може бути підставою для відступу від російського законодавства
|17:31 29.12.2018
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|Крым
Питання про долю українських моряків, які перебувають під слідством в РФ після затримання біля Керченської протоки, обговорювалося під час телефонної розмови напередодні президента РФ Володимира Путіна і канцлера Німеччини Ангели Меркель, підтвердили в суботу в Кремлі.
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков в зв'язку з повідомленнями про те, що А.Меркель закликала російського президента звільнити моряків, зазначив, що позиція німецької сторони прийняли до відома, передає Інтерфакс-Україна.
"Зараз моряки перебувають під слідством. Все, що з ними відбувається, відбувається відповідно до російського законодавства. Дійсно, цю тему порушувала пані Меркель під час вчорашньої телефонної розмови. В.Путін надав свої роз'яснення", - сказав Д. Пєсков.
На запитання, чи мають такі заклики якийсь вплив на позицію Москви, прес-секретар президента РФ відповів: "Безумовно, ми приймаємо до відома такі заяви, але вони не можуть бути підставою для зміни російського законодавства або для того, щоб хтось відступав від російського законодавства".
До розмови канцлера з В.Путіним президент Франції Емманюель Макрон і А.Меркель виступили зі спільною заявою до Росії з вимогою звільнити українських моряків, затриманих під час інциденту в Керченській протоці.
"Ми вимагаємо безпечного, вільного та безперешкодного проходу для всіх кораблів через Керченську протоку і негайного, без жодних умов, звільнення незаконно затриманих українських моряків", - йдеться в спільній заяві Е.Макрона і А.Меркель.
"Вони, як і усі, мають відсвяткувати свята зі своїми сім'ями", - наголосили А.Меркель і Е.Макрон.
Вони додали, що в Берліні і Парижі занепокоєні ситуацією з правами людини в Криму, порушенням Москвою міжнародних норм і застосуванням сили в Керченській протоці.
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