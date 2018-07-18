Мариупольский морской торговый порт недополучил из-за действий РФ в Азовском море 500 млн грн

17:01 29.12.2018 0 комментариев Украина

ГП «Мариупольский морской торговый порт» (ММТП) недополучило более 500 млн грн доходов в 2017-2018 годах в результате ограничения судоходства во время строительства Российской Федерацией (РФ) моста через Керченский пролив и практики досмотра силовиками РФ судов, следующих в/из украинских портов на Азовском море.

Об этом сообщил директор ГП «ММТП» Александр Олейник в эфире телеканала «Прямой» в пятницу, 28 декабря, передают Порты Украины.

«За пятнадцать месяцев потери составили более 500 млн грн недополученных доходов. Это существенные финансовые потери для нашего предприятия», — сказал Олейник.

По словам директора ММТП, ситуация начала осложняться, когда РФ установила арочные пролеты автомобильного и железнодорожного моста через Керченский пролив, и в августе 2017 года ввела ограничения для прохода крупнотоннажных судов. «Только Мариупольский порт потерял в доходах порядка 200 млн грн. Это контракты, которые через нас экспортеры отгружали на Юго-Восточную Азию и на США. Из-за ограничений, которые были введены, 44% ранее заходивших в порт судов не смогли пройти через Керчь-Еникальский канал, и компании были вынуждены переориентировать грузопотоки на порты в Черном море», — сказал он.

Ухудшение ситуации произошло с апреля 2018 года, когда РФ начала практику стопроцентного досмотра судов, заходящих в украинские порты Азовского моря — Бердянск и Мариуполь. «Только с этого момента кругорейсы судов увеличились, и простой в ожидании досмотров у судов стал составлять 10-15 дней. Это колоссальные затраты, которые терпит судовладелец — сутки простоя судна такого класса стоят порядка $15-20 тыс. Порт Мариуполь стал ежемесячно недогружать около 200 тыс. тонн грузов. На сегодняшний день я могу констатировать потери: согласно финплану на 2018 год, грузопереработка должна составить 7,3 млн тонн, по факту мы переработаем в этом году 5,2 млн тонн. То есть, потери — более 2 млн тонн. В денежном эквиваленте это более 300 млн грн», — подчеркнул Олейник.

Как заявлял министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, Мариупольский и Бердянский морские порты фактически заблокированы действиями РФ. В ноябре сухогруз ATA (флаг — Панама) отменил заход в Мариупольский порт после семидневного ожидания прохода по Керчь-Еникальскому каналу в Азовское море.

По данным мониторинговой группы общественной организации «Майдан иностранных дел» и BSNews, в мае-ноябре 2018 года действия РФ в Керченском проливе и Азовском море создавали препятствия свободному судоходству 727 раз. В частности, зафиксированы 110 остановок судов посреди моря, 316 случаев искусственного удержания в Керченском проливе до разрешения на проход в Азовское море и 301 случай искусственного удержания на якорной стоянке в Азовском море перед входом в Керченский проливе до разрешения на проход в Черное море.

ГП «ММТП» является единственным портовым оператором Мариупольского морского порта.

Мариупольский морской порт расположен в северо-западной части Таганрогского залива Азовского моря, в 14 милях от входа в залив. Акватория порта включает внутренний и внешний рейды. Количество грузовых причалов — 18, длина грузового причального фронта — 3,657 километра. Согласно реестру АМПУ, единственным оператором порта является ГП «Мариупольский морской торговый порт».

Мариупольский морпорт в 2017 году сократил грузооборот по сравнению с 2016 годом на 14,3% — до 6,514 млн тонн. Удельный вес порта в грузообороте морпортов Украины составил 4,9% против 5,7% в 2016 году.



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