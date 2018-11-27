ВМС України отримають американські патрульні катери
|10:01 29.12.2018
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|Украина
У ВМС запевняють, що вже скориговані останні заходи, щоб катери якомога швидше прибули в Україну.
Патрульні катери класу «Айленд», які США обіцяли надати Україні, мають прибути до нашої країни в липні 2019 року.
Про це в інтерв’ю DW повідомив командувач ВМС України Ігор Воронченко, передає Главком.
«У липні вони повинні бути в Україні. Екіпажі готуються, узгоджені порядок доукомплектування цих кораблів і порядок спільної підготовки на базі в Балтиморі (США)», - зазначив Воронченко.
Він також додав, що вже скориговані останні заходи, необхідні для того, щоб катери якомога швидше прибули в Україну.
Нагадаємо, у вересні Україна отримала від США патрульні катери типу «Айленд» - Drummond та Cushing. Міністр оборони Степан Полторак заявив, що катери типу Island стануть частиною флоту України в Азовському морі.
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