У ВМС запевняють, що вже скориговані останні заходи, щоб катери якомога швидше прибули в Україну.



Патрульні катери класу «Айленд», які США обіцяли надати Україні, мають прибути до нашої країни в липні 2019 року.



Про це в інтерв’ю DW повідомив командувач ВМС України Ігор Воронченко, передає Главком.



«У липні вони повинні бути в Україні. Екіпажі готуються, узгоджені порядок доукомплектування цих кораблів і порядок спільної підготовки на базі в Балтиморі (США)», - зазначив Воронченко.



Він також додав, що вже скориговані останні заходи, необхідні для того, щоб катери якомога швидше прибули в Україну.



Нагадаємо, у вересні Україна отримала від США патрульні катери типу «Айленд» - Drummond та Cushing. Міністр оборони Степан Полторак заявив, що катери типу Island стануть частиною флоту України в Азовському морі.



