Пентагон прокоментував повідомлення про перехоплення американського літака поблизу Криму
|09:01 29.12.2018
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|Крым
Російський винищувач здійснив безпечний перехоплення розвідувального літака ВПС США RC-135V / W Rivet Joint над Чорним морем недалеко від Криму.
Про це повідомляє ТАСС із посиланням на офіційного представника командування ВПС США в Європі і Африці капітана Крістофер Бойєр-Мідер, передає УНН.
Бойєр-Мідер прокоментував повідомлення ряду ЗМІ про те, що ВКС РФ перехопили літак радіоелектронної розвідки над Чорним морем біля Криму.
“Вчора (27 грудня — ред.) сталось безпечне перехоплення, і ніяких подальших дій не послідувало”, — зазначив він, підтвердивши поширену інформацію.
Він не уточнив, про який саме російський винищувач йдеться.
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