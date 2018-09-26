Російський винищувач здійснив безпечний перехоплення розвідувального літака ВПС США RC-135V / W Rivet Joint над Чорним морем недалеко від Криму.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на офіційного представника командування ВПС США в Європі і Африці капітана Крістофер Бойєр-Мідер, передає УНН.

Бойєр-Мідер прокоментував повідомлення ряду ЗМІ про те, що ВКС РФ перехопили літак радіоелектронної розвідки над Чорним морем біля Криму.

“Вчора (27 грудня — ред.) сталось безпечне перехоплення, і ніяких подальших дій не послідувало”, — зазначив він, підтвердивши поширену інформацію.

Він не уточнив, про який саме російський винищувач йдеться.