В оккупированном Севастополе спасатели ЧФ РФ заделывали пробоины в ракетном корабле
|08:32 29.12.2018
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|Крым
Черноморский флот РФ в оккупированном Севастополе провел учения по оказанию помощи надводному кораблю, получившему повреждения, с отработкой эпизодов по заделыванию пробоин.
Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота страны оккупанта, передает Флот - 2017.
«Роль аварийного корабля выполнял ракетный корабль «Р-60». По замыслу учения, произошло резкое ухудшение погодных условий, следствием чего стал навал одного корабля на другой и получение пробоины «Р-60». Экипажи спасательных судов выдвинулись к аварийному кораблю, провели разведку повреждений корпуса и выполнили заделку пробоин», – говорится в сообщении пресс-службы.
В ходе тренировки дежурные спасательные суда совместно с другими кораблями отработали действия по обеспечению безопасной стоянки на причалах в Северной бухте Севастополя в штормовых условиях при меняющейся силе и направлении ветра.
В учениях были задействованы противопожарные, водолазные суда, а также буксиры из состава аварийно-спасательного отряда флота.
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