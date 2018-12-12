Черноморский флот РФ в оккупированном Севастополе провел учения по оказанию помощи надводному кораблю, получившему повреждения, с отработкой эпизодов по заделыванию пробоин.

Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота страны оккупанта, передает Флот - 2017.

«Роль аварийного корабля выполнял ракетный корабль «Р-60». По замыслу учения, произошло резкое ухудшение погодных условий, следствием чего стал навал одного корабля на другой и получение пробоины «Р-60». Экипажи спасательных судов выдвинулись к аварийному кораблю, провели разведку повреждений корпуса и выполнили заделку пробоин», – говорится в сообщении пресс-службы.

В ходе тренировки дежурные спасательные суда совместно с другими кораблями отработали действия по обеспечению безопасной стоянки на причалах в Северной бухте Севастополя в штормовых условиях при меняющейся силе и направлении ветра.

В учениях были задействованы противопожарные, водолазные суда, а также буксиры из состава аварийно-спасательного отряда флота.