Кримська правозахисна група (КПГ) на основі щомісячних моніторингів ситуації з правами людини підвела підсумки 2018 року.

Протягом цього року у Криму КПГ зафіксувала наступні факти:

Керченська трагедія у коледжі

21 людина загинула

Мілітаризація суспільного життя та системи освіти триває



Право на свободу та право на справедливий суд

37 людей було позбавлено волі за політично вмотивованими кримінальними справами

з них:

13 цивільних осіб 24 військовополонених



Проти 44 людей відкриті нові політично мотивовані кримінальні справи



9 людей було позбавлено волі у рамках адміністративних справ



Свобода зібрань

Продовження переслідування за участь у мирних зібраннях та подальше обмеження свободи зібрань

Мінімум 1 адмінарешт на 5 діб за участь у мирному зібранні

Штрафи не загальну суму не менше 25 000 рублів за участь у мирних зібраннях

Нове законодавче обмеження – введена адміністративна відповідальність за несвоєчасну подачу повідомлення про проведення мирного зібрання, незазначення мети проведення або неповідомлення про відмову від проведення зібрання.

Нова постанова “правительства Севастополя” № 830-ПП про скорочення кількості дозволених місць для проведення мирних зібрань.



Воєнний злочин – призов до армії РФ

Мінімум 5800 осіб було призвано за весняну та осінню кампанії

34 вироки за ухилення від служби в армії РФ



Свобода совісті та релігії

Мінімум 17 штрафів за «незаконну місіонерську діяльність» на загальну суму 285 000 рублів

Відкрито перші кримінальні справи проти “Свідків Єгови”