Окупація Криму та Права Людини – підсумки 2018 року / інфографіка
|08:31 29.12.2018
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|Крым
Кримська правозахисна група (КПГ) на основі щомісячних моніторингів ситуації з правами людини підвела підсумки 2018 року.
Протягом цього року у Криму КПГ зафіксувала наступні факти:
Керченська трагедія у коледжі
21 людина загинула
Мілітаризація суспільного життя та системи освіти триває
Право на свободу та право на справедливий суд
37 людей було позбавлено волі за політично вмотивованими кримінальними справами
з них:
13 цивільних осіб 24 військовополонених
Проти 44 людей відкриті нові політично мотивовані кримінальні справи
9 людей було позбавлено волі у рамках адміністративних справ
Свобода зібрань
Продовження переслідування за участь у мирних зібраннях та подальше обмеження свободи зібрань
Мінімум 1 адмінарешт на 5 діб за участь у мирному зібранні
Штрафи не загальну суму не менше 25 000 рублів за участь у мирних зібраннях
Нове законодавче обмеження – введена адміністративна відповідальність за несвоєчасну подачу повідомлення про проведення мирного зібрання, незазначення мети проведення або неповідомлення про відмову від проведення зібрання.
Нова постанова “правительства Севастополя” № 830-ПП про скорочення кількості дозволених місць для проведення мирних зібрань.
Воєнний злочин – призов до армії РФ
Мінімум 5800 осіб було призвано за весняну та осінню кампанії
34 вироки за ухилення від служби в армії РФ
Свобода совісті та релігії
Мінімум 17 штрафів за «незаконну місіонерську діяльність» на загальну суму 285 000 рублів
Відкрито перші кримінальні справи проти “Свідків Єгови”
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