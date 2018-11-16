Окупація Криму та Права Людини – підсумки 2018 року / інфографіка

08:31 29.12.2018 0 комментариев Крым

Кримська правозахисна група (КПГ) на основі щомісячних моніторингів ситуації з правами людини підвела підсумки 2018 року. 

Протягом цього року у Криму КПГ зафіксувала наступні факти:

Керченська трагедія у коледжі
21 людина загинула
Мілітаризація суспільного життя та системи освіти триває

Право на свободу та право на справедливий суд
37 людей було позбавлено волі за політично вмотивованими кримінальними справами
з них:
13 цивільних осіб        24 військовополонених

Проти 44 людей відкриті нові політично мотивовані кримінальні справи

9 людей було позбавлено волі у рамках адміністративних справ

Свобода зібрань
Продовження переслідування за участь у мирних зібраннях та подальше обмеження свободи зібрань
Мінімум 1 адмінарешт на 5 діб за участь у мирному зібранні
Штрафи не загальну суму не менше 25 000 рублів за участь у мирних зібраннях

Нове законодавче обмеження – введена адміністративна відповідальність за несвоєчасну подачу повідомлення про проведення мирного зібрання, незазначення мети проведення або неповідомлення про відмову від проведення зібрання.

Нова постанова “правительства Севастополя” № 830-ПП про скорочення кількості дозволених місць для проведення мирних зібрань.

Воєнний злочин – призов до армії РФ
Мінімум 5800 осіб було призвано за весняну та осінню кампанії
34 вироки за ухилення від служби в армії РФ

Свобода совісті та релігії
Мінімум 17 штрафів за «незаконну місіонерську діяльність» на загальну суму 285 000 рублів
Відкрито перші кримінальні справи проти “Свідків Єгови”



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