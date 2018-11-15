Окупанти встановили «досить сиру» конструкцію на адмінграніце окупованого Криму з Україною
|19:30 28.12.2018
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|Крым
У Державній прикордонній службі України підтвердили появу загороджувальних конструкцій на адміністративному кордоні з окупованим Кримом, які не видно з материкової частини країни.
"Цю конструкцію не видно з материкової України, тобто вона розташована більше в глибині (півострова - ІФ). За наявною у нас інформацією, конструкція досить "сира". Там встановлювалися прилади, ще не апробовані і лише нещодавно розроблені", - повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян агентству "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю, 28 грудня.
За його словами, розробкою нібито займалося російське підприємство "Дедал".
"Те, що конструкція навряд чи працюватиме ефективно, може свідчити той факт, що буквально місяць тому, в листопаді, керівника цього підприємства затримали правоохоронні органи в окупованому Криму за спробу надання хабара в 2 млн руб співробітникам ФСБ в Криму за підписання актів про введення в експлуатацію цього комплексу ", - зазначив О.Слободян.
Раніше в російських ЗМІ з'явилася інформація про завершення будівництва огорожі на території окупованого Криму поблизу його кордону з Херсонською областю.
Спорудження протяжністю понад 60 км нібито обладнано сейсмо та вібродатчиком, камерами нічного бачення і тепловізорами.
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