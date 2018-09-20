Україна ставить перед собою завдання створити мобільний протикорабельний комплекс
|19:00 28.12.2018
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|Украина
Україна ставить перед собою завдання створити мобільний протикорабельний комплекс.
Про це заявив в інтерв’ю телеканалу "ZIK" міністр оборони Степан Полторак, інформує прес-центр Міноборони, передає День.
"Ми ставимо перед собою задачу створення протикорабельного комплексу, не тільки ракети. Він має бути мобільним, щоб мав можливість маневру. Таким чином ми зможемо підвищити рівень та можливості по збереженню територіальної цілісності і морського узбережжя в недоторканості, – підкреслив глава оборонного відомства.
Полторак зазначив, що оборонне відомство – на завершальному етапі стосовно ракети "Вільха".
"Це гарна ракета, проте у нас є й інші розробки, які значно підвищать можливості артилерійських підрозділів ЗС України. І ви бачили випробування протикорабельної ракети "Нептун", яка показує дуже гарні характеристики", – зазначив міністр оборони.
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