ФСБ РФ посилить тиск на українських моряків в період свят
|18:00 28.12.2018
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|Крым
Органи ФСБ продовжують чинити тиск на військовополонених українських моряків, направляючи до них оперативників без присутності адвокатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адвоката Миколу Полозова у Facebook.
Як зазначається, співробітники ФСБ проводять бесіди з українськими моряками для схилення військовополонених до визнання провини в скоєнні кримінального злочину, самообмови, або обмови когось із їхніх товаришів.
"Всім військовополоненим морякам адвокатами нашої команди були роз'яснені неприпустимість і незаконність подібних дій з боку органів ФСБ. Кожному моряку адвокат повідомив про алгоритм дій, в разі здійснення подібної провокації щодо нього. Окремо були промовлені і такі оперативні заходи як "внутрішньокамерна розробка", коли в ролі оперативника виступає співкамерник - інший ув'язнений", - повідомив Полозов.
Також адваокат розповів, що за фактами незаконного тиску на військовополонених моряків, готуються адвокатські запити в СІЗО і відповідні скарги.
"Не виключено, що в період тривалих новорічних свят, коли СІЗО будуть закриті на вхід для адвокатів і не буде здійснюватися проведення слідчих дій з моряками, дані обставини будуть використовуватися органами ФСБ для подальшого надання тиску на військовополонених", - зазначив Полозов.
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