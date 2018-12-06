Російська правозахисниця Тетяна Щур повідомила про умови утримання в колонії Лабитнангі українського режисера Олега Сенцова.

Про це Щур розповіла кореспонденту Укрінформу.

«З листів, отриманих від Олега Сенцова разом із Миколою Щуром останнім часом, можу розповісти докладніше про умови його утримання. Умови типові, загін приблизно такий же, як у Кольченка (двоярусні ліжка; близько 70-ти осіб, точної кількості Олег не називає), є кімната для прийому їжі з холодильником, столом і полицями для продуктів, електричним чайником. Є «червоний куток» із телевізором, який можна дивитися за розкладом», — розповіла Щур.

За її словами, з досвіду відвідування Кольченка у ВК-6 в Копейську, в такому «червоному кутку» особливо не можна усамітнитися.

Телефоном Сенцов може користуватися не частіше, ніж раз на місяць. Кількість дзвінків законом не обмежено, але велика черга на дзвінки. Сенцов пише, що «це ще добре, оскільки в інших загонах люди можуть телефонувати не частіше, ніж раз на 2-3 місяці». Газети Сенцову йдуть із запізненням приблизно на місяць. Але під тиском після скарг і розголосу в Європарламенті, вони до нього все ж таки доходять. Журналісти «Новой газеты» передплатили для Олега Сенцова свою газету на наступні півроку.

Правозахисниця уточнила, що останнього листа, який вона з Миколою Щуром отримала від Сенцова датовано 24-м грудня. «У ньому Олег ще раз дякує за посилку, яку йому вручили через місяць затримки після того, як ми звернулися зі скаргами до таких інстанцій: начальник колонії, начальник УФСВП по ЯНАО, Прокуратура з нагляду ЯНАО, Генпрокуатура РФ, ФСВП Росії, сайт президента РФ. Оскільки саме цими днями сестра Олега Наталя Каплан перебувала в Страсбурзі, то ситуацію з неврученням посилки і недопуском до магазину протягом 2-х місяців після припинення голодування, вона часто озвучувала. Посилку вручили якраз напередодні вручення премії Європарламенту. Лист Олега про це дійшов до нас миттєво», — уточнює Щур.

Також стало відомо, що диски з фільмами, які підібрали Сенцову колеги-кінематографісти, в тому числі запис кастингу до фільму «Номери» за його п'єсою, відправлені на цензуру. Пізніше у відповіді на скарги Миколи і Тетяни Щур начальник УФСВП РФ по ЯНАО повідомив, що отримання фільмів заборонено, оскільки режим утримання не дозволяє. Це дозволяється лише засудженим на полегшених умовах утримання. У Сенцова — загальні.

На завершення Тетяна Щур повідомляє, що Олег просив передати «привіт усім хорошим людям».