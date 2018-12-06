Російська правозахисниця розповіла про умови утримання Сенцова в колонії

17:30 28.12.2018 0 комментариев Крым

Російська правозахисниця Тетяна Щур повідомила про умови утримання в колонії Лабитнангі українського режисера Олега Сенцова.

Про це Щур розповіла кореспонденту Укрінформу.

«З листів, отриманих від Олега Сенцова разом із Миколою Щуром останнім часом, можу розповісти докладніше про умови його утримання. Умови типові, загін приблизно такий же, як у Кольченка (двоярусні ліжка; близько 70-ти осіб, точної кількості Олег не називає), є кімната для прийому їжі з холодильником, столом і полицями для продуктів, електричним чайником. Є «червоний куток» із телевізором, який можна дивитися за розкладом», — розповіла Щур.

За її словами, з досвіду відвідування Кольченка у ВК-6 в Копейську, в такому «червоному кутку» особливо не можна усамітнитися.

Телефоном Сенцов може користуватися не частіше, ніж раз на місяць. Кількість дзвінків законом не обмежено, але велика черга на дзвінки. Сенцов пише, що «це ще добре, оскільки в інших загонах люди можуть телефонувати не частіше, ніж раз на 2-3 місяці». Газети Сенцову йдуть із запізненням приблизно на місяць. Але під тиском після скарг і розголосу в Європарламенті, вони до нього все ж таки доходять. Журналісти «Новой газеты» передплатили для Олега Сенцова свою газету на наступні півроку.

Правозахисниця уточнила, що останнього листа, який вона з Миколою Щуром отримала від Сенцова датовано 24-м грудня. «У ньому Олег ще раз дякує за посилку, яку йому вручили через місяць затримки після того, як ми звернулися зі скаргами до таких інстанцій: начальник колонії, начальник УФСВП по ЯНАО, Прокуратура з нагляду ЯНАО, Генпрокуатура РФ, ФСВП Росії, сайт президента РФ. Оскільки саме цими днями сестра Олега Наталя Каплан перебувала в Страсбурзі, то ситуацію з неврученням посилки і недопуском до магазину протягом 2-х місяців після припинення голодування, вона часто озвучувала. Посилку вручили якраз напередодні вручення премії Європарламенту. Лист Олега про це дійшов до нас миттєво», — уточнює Щур.

Також стало відомо, що диски з фільмами, які підібрали Сенцову колеги-кінематографісти, в тому числі запис кастингу до фільму «Номери» за його п'єсою, відправлені на цензуру. Пізніше у відповіді на скарги Миколи і Тетяни Щур начальник УФСВП РФ по ЯНАО повідомив, що отримання фільмів заборонено, оскільки режим утримання не дозволяє. Це дозволяється лише засудженим на полегшених умовах утримання. У Сенцова — загальні.

На завершення Тетяна Щур повідомляє, що Олег просив передати «привіт усім хорошим людям».



Ещё на эту тему:

15:59 27.12.2018
Політв'язня Кольченка переводять у штрафний ізолятор з профілактичною метою
20:37 21.12.2018
Адвокат отреагировал на планы тюремщиков "привлечь" Сенцова к труду
17:10 21.12.2018
Украина предлагает РФ освободить заложников 5 января. Кремль готов, но на своих условиях
15:39 21.12.2018
Возле путинской приемной задержали трех активистов бессрочного пикета в поддержку Сенцова / Фото
14:15 21.12.2018
Олега Сенцова выписали из медицинской части колонии
13:11 21.12.2018
У "украинского диверсанта" Дудки гипертонический криз - сын
20:35 20.12.2018
У Романа Сущенко всё наладилось с бытовыми вопросами, просил передать, что группа "КАЗКА" с хитом "ПЛАКАЛА" рвёт топ ИК-11
12:49 18.12.2018
"Благодарю Бога, что дожил до этого дня": политзаключенный Балух поздравил Украину с созданием ПЦУ
08:26 18.12.2018
Політв'язень Кремля Клих написав листа про критичний стан його здоров'я
08:13 18.12.2018
Путін не планує ініціювати переговори щодо звільнення Сенцова
19:01 14.12.2018
Сенцова перевели в отряд, теплые вещи отправленные месяц назад он получил
20:01 12.12.2018
Обращение Олега Сенцова, зачитаное перед вручением награды
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:16 14.12.2018
Агрессия России подрывает безопасность и вредит экономике стран ОЧЭС - МИД
11:22 14.12.2018
В Баку началось заседание Совета министров иностранных дел стран-членов ОЧЭС
14:14 12.12.2018
В Баку пройдет встреча начальника российского Генштаба и главкома ОВС НАТО в Европе
14:51 06.12.2018
Министерство обороны Азербайджана опровергает сообщения российских СМИ. Баку не нужны ракеты «Бал-Э»
Все новости страны
Армения Армения
16:15 25.12.2018
Армения осталась в коллективном одиночестве. Белорусского кандидата в генсеки ОДКБ не одобрил только Ереван
19:11 21.12.2018
В ОДКБ возможно принимать решение в ограниченном формате, когда нет согласия всех стран. Наложит ли Армения вето
11:44 20.12.2018
Армения продолжит участие в миссии НАТО "Решительная поддержка"
18:38 18.12.2018
Подготовленный Москвой документ, гарантирующий отсутствие иностранных военных в Армении, потребовал уточнений
Все новости страны
Болгария Болгария
08:54 21.12.2018
Болгарія вивчить досвід Австрії при будівництві газового хаба "Балкан"
07:48 17.12.2018
США предложили Болгарии закупить американское вооружение совместимые с аналогичными системами стран НАТО
19:35 14.12.2018
Посол России в Болгарии: "Турецкий поток" станет болгарским
12:58 12.12.2018
Самолет с министром обороны Болгарии совершил экстренную посадку в Вене
Все новости страны
Греция Греция
14:33 21.12.2018
Греція модернізує свої F-16 / Фото
07:54 20.12.2018
Подозреваемого в киберпреступлениях россиянина Винника выдадут Франции - Верховный суд Греции
17:30 19.12.2018
Новый посол Украины в Греции начал работу / Фото
16:36 19.12.2018
Греция не выдаст России обвиненного в мошенничестве на $4 млрд Винника
Все новости страны
Грузия Грузия
17:01 27.12.2018
Грузия, Молдова и Украина осудили военную агрессию России против Украины в Керченском проливе и Азовском море
16:33 21.12.2018
Німеччина виділить Грузії 500 тисяч євро в рамках програми НАТО
19:26 19.12.2018
Трамп заверил нового президента Грузии в поддержке территориальной целостности
14:47 18.12.2018
Тбилисский завод авиадеталей будет производить запчасти для "Боинга"
Все новости страны
Молдова Молдова
17:12 19.12.2018
ЕС обеспокоен ростом заявлений на убежище от граждан Грузии и Молдовы
12:33 13.12.2018
Додона не удастся отправить в отставку из-за юридических тонкостей - спикер парламента Молдовы
12:12 12.12.2018
Украина поможет Молдове с ремонтом и модернизацией броне-и авиатехники
13:38 10.12.2018
Президента Молдовы в пятый раз отстранили от должности
Все новости страны
Россия Россия
14:31 28.12.2018
Российский алюминиевый гигант назначил нового председателя правления для снятия санкций США
12:01 28.12.2018
Что стоит за 100% выполнением российскими судостроителями гособоронзаказа в 2018 году
16:29 27.12.2018
Die Presse: 2019 рік покаже Росії ціну її військових авантюр
15:45 25.12.2018
Росія розширила санкції проти України
Все новости страны
Румыния Румыния
07:57 21.12.2018
Парламент Румынии не поддержал вотум недоверия правительству
18:49 20.12.2018
Румыния работает над изменениями в законодательстве ЕС для блокирования "Северного потока-2"
12:49 19.12.2018
Президент Румунії спробує заблокувати урядову амністію корупційних справ
09:29 18.12.2018
У Румунії опозиція хоче відправити у відставку уряд
Все новости страны
Турция Турция
20:17 21.12.2018
Наступление Турции в Сирии отложено
07:31 21.12.2018
Турция стягивает бронетехнику на границу с Сирией / Фото
19:33 20.12.2018
Эрдоган назначил нового посла в Украине
13:15 20.12.2018
Турции и США обсудили вывод войск США из Сирии
Все новости страны
Украина Украина
19:30 28.12.2018
Окупанти встановили «досить сиру» конструкцію на адмінграніце окупованого Криму з Україною
19:00 28.12.2018
Україна ставить перед собою завдання створити мобільний протикорабельний комплекс
18:30 28.12.2018
Полторак пообещал сто новых проходов украинских кораблей через Керченский пролив
18:00 28.12.2018
ФСБ РФ посилить тиск на українських моряків в період свят
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс