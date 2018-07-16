Землесос «Меотида» завершил дноуглубление в Бердянске и перешел в Мариуполь

17:00 28.12.2018 0 комментариев Украина

Собственное дноуглубительное судно ГП «Администрация морских портов Украины (АМПУ) «Меотида» завершило эксплуатационное дноуглубление на подходном канале Бердянского морского порта и передислоцировано в Мариупольский морской порт.

Об этом сообщила пресс-служба АМПУ, передают Порты Украины.

Менее чем за 40 дней (с 17 ноября) землесос изъял около 45 тыс. кубометров грунта, а всего на протяжении года в Бердянском порту изъято свыше 100 тыс. кубометров.

«Выполнение этих работ помогло улучшить условия судоходства на подходном канале. Однако, потребность порта в дноуглубительных работах не может быть решена одной лишь «Меотидой». В планах на 2019 год — увеличение проходной осадки до 7,9 метров, поэтому мы очень надеемся на позитивное завершение тендера, объявленного АМПУ», — отметили в администрации Бердянского морского порта.

Землесос 24 декабря передислоцирован в Мариупольский порт, где с 26 декабря возобновил дноуглубление на подходном канале Угольной гавани, которое будет продолжаться в течение января 2019 года, пока позволят погодные условия.

С начала 2018 года ориентировочный объем дноуглубления, выполненный земснарядом, составляет свыше 360 тыс. кубометров.

Пресс-служба напомнила, что АМПУ объявила два тендера на проведение дноуглубительных работ в портах Азовского моря.

Объем работ, который необходимо выполнить в Бердянском порту, составляет 1,85 млн кубометров, из них: 1,4 млн кубометров — на подходном канале и 466 тыс. кубометров — на внутренней акватории порта. Ожидаемая стоимость работ — 430 млн грн без НДС. 

В порту Мариуполь объем дноуглубления составляет 1,9 млн кубометров. Основные работы (1,79 млн кубометров) предстоит провести на подходном канале Угольной гавани, и 115 тыс. кубометров — в акватории порта. Ожидаемая стоимость дноуглубления — 460 млн грн без НДС.

Заявки на участие в конкурсах на проведение эксплуатационного дноуглубления в морских портах Бердянск и Мариуполь принимаются до 14 января 2019 года.

Соответствующая информация опубликована в системе публичных закупок Prozorro.



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