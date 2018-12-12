Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Франции Эмманюэль Макрон потребовали от России немедленно освободить "всех незаконно задержанных украинских моряков" без выдвижения каких-либо условий.

"Они тоже должны иметь возможность отметить предстоящие праздники в кругу семьи", - говорится в совместном заявленииполитиков, которое было опубликовано в пятницу, 28 декабря, сообщает Deutsche Welle.

Кроме того, они требуют, чтобы Россия обеспечила беспрепятственное прохождение судов через Керченский пролив. Лидеры Германии и Франции также высказали обеспокоенность по поводу ситуации с правами человека в аннексированном Крыму, применения военной силы в Керченском проливе, а также злоупотреблений при контроле Азовского моря.

Одновременно Меркель и Макрон приветствовали договоренности о перемирии в Донбассе. Они подтвердили, что будут в дальнейшем прилагать усилия для реализации минских соглашений.