Российский алюминиевый гигант назначил нового председателя правления для снятия санкций США

14:31 28.12.2018 0 комментариев Россия

Жан-Пьер Тома назначен новым главой совета директоров российской компании Русал.

Об этом сообщает Новое Время со ссылкой на Reuters.

Отставка предыдущего председателя совета директоров Маттиаса Варнига на этой неделе стала частью соглашения Русала и En+ с американским Минфином в рамках ожидаемого снятия санкций. Жан-Пьер Тома был назначен председателем совета директоров с 1 января 2019 года.

Тома был независимым неисполнительным директором в совете директоров Русала с июня. В течение 15 лет он занимал должность управляющего партнера в инвестбанка Lazard, но оставил пост в 2013 году.

Тома также занимает должность неисполнительного независимого директора в совете директоров французского производителя металлов Recylex с 2009 года.

В Министерстве финансов США заявили, что снимут санкции с Русала, его материнской компании En+ и энергетической компании EuroSibEnergo, если они реструктурируются, чтобы уменьшить контрольные пакеты бизнесмена Олега Дерипаски, который находится в списке санкций Вашингтона.

В мае Дерипаска объявил о выходе из состава совета директоров Русала.



Ещё на эту тему:

16:29 27.12.2018
Die Presse: 2019 рік покаже Росії ціну її військових авантюр
13:52 20.12.2018
Две трети предприятий российской "оборонки" будут проводить расчеты по госзаказам через Промсвязьбанк
09:09 20.12.2018
США снимут санкции с компаний Дерипаски в обмен на реорганизацию. Сам он останется под санкциями
08:33 20.12.2018
В Германии за нарушение санкций ЕС задержали гражданина России
07:19 20.12.2018
США ввел санкции против 19 агентов ГРУ РФ
17:17 14.12.2018
Американський кредитор Morgan Stanley закриває торгівлю акціями й валютою в Росії через санкції
07:01 14.12.2018
Саммит ЕС на полгода продлил санкции против России без упоминания агрессии на Азове
11:51 13.12.2018
"Роснефть" отказалась от работы в Иране из-за санкций США
09:42 13.12.2018
Європарламент назвав пріоритетною метою боротьбу з російською кіберзагрозою
13:55 11.12.2018
Компания Monotype Imaging отказалась предоставить лицензии на использование популярных шрифтов в российском ПО
20:11 07.12.2018
Близкий к Путину олигарх оспорил санкции США в свой адрес
19:15 07.12.2018
Несмотря на самую низкую цену Филиппины отказались от российских вертолетов из-за санкций США
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:16 14.12.2018
Агрессия России подрывает безопасность и вредит экономике стран ОЧЭС - МИД
11:22 14.12.2018
В Баку началось заседание Совета министров иностранных дел стран-членов ОЧЭС
14:14 12.12.2018
В Баку пройдет встреча начальника российского Генштаба и главкома ОВС НАТО в Европе
14:51 06.12.2018
Министерство обороны Азербайджана опровергает сообщения российских СМИ. Баку не нужны ракеты «Бал-Э»
Все новости страны
Армения Армения
16:15 25.12.2018
Армения осталась в коллективном одиночестве. Белорусского кандидата в генсеки ОДКБ не одобрил только Ереван
19:11 21.12.2018
В ОДКБ возможно принимать решение в ограниченном формате, когда нет согласия всех стран. Наложит ли Армения вето
11:44 20.12.2018
Армения продолжит участие в миссии НАТО "Решительная поддержка"
18:38 18.12.2018
Подготовленный Москвой документ, гарантирующий отсутствие иностранных военных в Армении, потребовал уточнений
Все новости страны
Болгария Болгария
08:54 21.12.2018
Болгарія вивчить досвід Австрії при будівництві газового хаба "Балкан"
07:48 17.12.2018
США предложили Болгарии закупить американское вооружение совместимые с аналогичными системами стран НАТО
19:35 14.12.2018
Посол России в Болгарии: "Турецкий поток" станет болгарским
12:58 12.12.2018
Самолет с министром обороны Болгарии совершил экстренную посадку в Вене
Все новости страны
Греция Греция
14:33 21.12.2018
Греція модернізує свої F-16 / Фото
07:54 20.12.2018
Подозреваемого в киберпреступлениях россиянина Винника выдадут Франции - Верховный суд Греции
17:30 19.12.2018
Новый посол Украины в Греции начал работу / Фото
16:36 19.12.2018
Греция не выдаст России обвиненного в мошенничестве на $4 млрд Винника
Все новости страны
Грузия Грузия
17:01 27.12.2018
Грузия, Молдова и Украина осудили военную агрессию России против Украины в Керченском проливе и Азовском море
16:33 21.12.2018
Німеччина виділить Грузії 500 тисяч євро в рамках програми НАТО
19:26 19.12.2018
Трамп заверил нового президента Грузии в поддержке территориальной целостности
14:47 18.12.2018
Тбилисский завод авиадеталей будет производить запчасти для "Боинга"
Все новости страны
Молдова Молдова
17:12 19.12.2018
ЕС обеспокоен ростом заявлений на убежище от граждан Грузии и Молдовы
12:33 13.12.2018
Додона не удастся отправить в отставку из-за юридических тонкостей - спикер парламента Молдовы
12:12 12.12.2018
Украина поможет Молдове с ремонтом и модернизацией броне-и авиатехники
13:38 10.12.2018
Президента Молдовы в пятый раз отстранили от должности
Все новости страны
Россия Россия
14:31 28.12.2018
Российский алюминиевый гигант назначил нового председателя правления для снятия санкций США
12:01 28.12.2018
Что стоит за 100% выполнением российскими судостроителями гособоронзаказа в 2018 году
16:29 27.12.2018
Die Presse: 2019 рік покаже Росії ціну її військових авантюр
15:45 25.12.2018
Росія розширила санкції проти України
Все новости страны
Румыния Румыния
07:57 21.12.2018
Парламент Румынии не поддержал вотум недоверия правительству
18:49 20.12.2018
Румыния работает над изменениями в законодательстве ЕС для блокирования "Северного потока-2"
12:49 19.12.2018
Президент Румунії спробує заблокувати урядову амністію корупційних справ
09:29 18.12.2018
У Румунії опозиція хоче відправити у відставку уряд
Все новости страны
Турция Турция
20:17 21.12.2018
Наступление Турции в Сирии отложено
07:31 21.12.2018
Турция стягивает бронетехнику на границу с Сирией / Фото
19:33 20.12.2018
Эрдоган назначил нового посла в Украине
13:15 20.12.2018
Турции и США обсудили вывод войск США из Сирии
Все новости страны
Украина Украина
17:30 28.12.2018
Російська правозахисниця розповіла про умови утримання Сенцова в колонії
17:00 28.12.2018
Землесос «Меотида» завершил дноуглубление в Бердянске и перешел в Мариуполь
16:30 28.12.2018
Меркель и Макрон потребовали немедленного освобождения украинских моряков
14:01 28.12.2018
Кремль заявив що ніяких військовополонених на території РФ нема
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс