Российский алюминиевый гигант назначил нового председателя правления для снятия санкций США
|14:31 28.12.2018
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|Россия
Жан-Пьер Тома назначен новым главой совета директоров российской компании Русал.
Об этом сообщает Новое Время со ссылкой на Reuters.
Отставка предыдущего председателя совета директоров Маттиаса Варнига на этой неделе стала частью соглашения Русала и En+ с американским Минфином в рамках ожидаемого снятия санкций. Жан-Пьер Тома был назначен председателем совета директоров с 1 января 2019 года.
Тома был независимым неисполнительным директором в совете директоров Русала с июня. В течение 15 лет он занимал должность управляющего партнера в инвестбанка Lazard, но оставил пост в 2013 году.
Тома также занимает должность неисполнительного независимого директора в совете директоров французского производителя металлов Recylex с 2009 года.
В Министерстве финансов США заявили, что снимут санкции с Русала, его материнской компании En+ и энергетической компании EuroSibEnergo, если они реструктурируются, чтобы уменьшить контрольные пакеты бизнесмена Олега Дерипаски, который находится в списке санкций Вашингтона.
В мае Дерипаска объявил о выходе из состава совета директоров Русала.
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