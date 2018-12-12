Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що захоплені в ході керченського інциденту українські моряки не є військовополоненими.

Про це повідомляє УНН з посиланням на федеральну агенцію ТАСС.

"Військовополонених тут немає. Я не можу погодитися з тим, що мова йде про військовополонених. Ніяких військовополонених на території РФ нема", - сказав Пєсков.

Він також зазначив, що захоплені українські моряки розглядаються російської влади саме як порушники державного кордону.