Строительство водоводов для переброски воды из Белогорского и Тайганского водохранилищ в Северный Крым начнется в 2019 году.

Об этом сегодня, 28 декабря, журналистам сообщил "министр" промышленной политики оккупированного Крыма Андрей Васюта, передает Крым Информ.

«Принято решение о строительстве водоводов по переброске воды из Белогорского и Тайганского водохранилищ. Мы будем работать в 2019 году и скорее всего закончим в 2020 году. Это существенным образом обеспечит Северный Крым водой. Будет трубопровод, по которому эта вода будет перебрасываться в Северный Крым с использованием отсеков Северо-Крымского канала. Кое-где будет использование каналов и трубопроводов, которые уже проложены», – рассказал Васюта.

По его словам, в период с 2014 по 2018 годы воды в Тайганском и Белогорском водохранилищах хватало, чтобы обеспечивать в том числе предприятия большой химии. Водовод, как отметил Васюта, является элементом инфраструктуры для снабжения не только предприятий, но и населения, в том числе Джанкойского и Красноперекопского районов.

Стоимость проекта, сообщил Васюта, будет составлять полтора миллиарда рублей. Деньги на строительство поступят из федерального бюджета.