Оккупанты испытывают дефицит морского тоннажа для перевозки грузов в Сирию

13:01 28.12.2018 0 комментариев Крым

Организация поставок промышленной продукции в Сирию является задачей "министерства" промышленной политики оккупированного Крыма.

Как сообщил журналистам Андей Васюта, сейчас "минпромполитики" оккупированного Крыма озабочено обеспечением поступлений обратных грузов, передает Крым Информ.

«Наша задача, как мы ее себе ставим, это организация поставок продукции промышленности в Сирию. Мы уже понимаем, что надо поставлять – это элементы верхнего строения железнодорожных путей, сварочное оборудование, ручной рабочий инструмент. Сейчас мы озабочены получением обратного груза – сирийцы за что-то готовы платить деньгами, за что-то предпочитают своими товарами рассчитываться», – рассказал Васюта.

По его словам, сейчас Сирия в качестве обратных грузов может поставлять ранние овощи, фрукты, фосфаты для производства удобрений.

Васюта добавил, что ведомство постарается максимально загрузить крымские порты, «оборот которых существенно снизился».

Он также отметил, что сейчас есть дефицит морского тоннажа для перевозки грузов между РФ и Сирией. По словам Васюты, сейчас на этом направлении ходят по три сирийских и российских судна.

 



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