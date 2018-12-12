Фрегат Черноморского флота РФ «Адмирал Макаров» совершил деловой заход в порт Лимассол (Республика Кипр).

Об этом сообщила пресс-служба флота агрессора, передает Крым Информ.

«Корабль Черноморского флота проведёт пополнение необходимых запасов материальных средств, а экипаж получит возможность отдыха и совершит экскурсионные прогулки по историческим местам города», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что фрегат «Адмирал Макаров» выполняет задачи в составе постоянного соединения Военно-морского флота России в дальней морской зоне.

По данным пресс-службы, заход российского корабля завершится 29 декабря. Фрегат покинет порт Лимассол и продолжит выполнение поставленных задач в Средиземном море.