Фрегат Черноморского флота страны оккупанта посетил Кипр
|12:31 28.12.2018
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|Крым
Фрегат Черноморского флота РФ «Адмирал Макаров» совершил деловой заход в порт Лимассол (Республика Кипр).
Об этом сообщила пресс-служба флота агрессора, передает Крым Информ.
«Корабль Черноморского флота проведёт пополнение необходимых запасов материальных средств, а экипаж получит возможность отдыха и совершит экскурсионные прогулки по историческим местам города», – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что фрегат «Адмирал Макаров» выполняет задачи в составе постоянного соединения Военно-морского флота России в дальней морской зоне.
По данным пресс-службы, заход российского корабля завершится 29 декабря. Фрегат покинет порт Лимассол и продолжит выполнение поставленных задач в Средиземном море.
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