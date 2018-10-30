Что стоит за 100% выполнением российскими судостроителями гособоронзаказа в 2018 году

12:01 28.12.2018 0 комментариев Россия

Объединенная судостроительная корпорация в 2018 году впервые за пять лет выполнила гособоронзаказ на 100%.

"Из ремонта выйдут четыре военных корабля, что тоже является очень хорошим результатом. Итого у нас получится одиннадцать кораблей и судов, переданных ВМФ в рамках выполнения гособоронзаказа в 2018 году", – заявил президент ОСК Алексей Рахманов в интервью телеканалу "Россия 24" за десять дней до окончания отчетного периода, сообщает FlotProm.

В сравнении с прошлым годом показатели действительно более чем оптимистические, но попробуем разобраться, что кроется за озвученными цифрами.

Напомним, что 2017 год для российских корабелов выдался крайне неудачным, если не сказать, что катастрофическим. За полные двенадцать месяцев ВМФ России получил три крупных заказа: строившийся больше десяти лет корвет проекта 20380 "Совершенный", третий фрегат проекта 11356 "Адмирал Макаров" и ледокол "Илья Муромец". А остальное – буксиры, катера различного назначения, плавучие краны, баржи и т.д. Вот именно за их счет главком флота адмирал Владимир Королев смог заявить на итоговом заседании Военного совета ВМФ, что "общее количество поступивших в состав ВМФ России до конца года новых кораблей и судов обеспечения составило свыше 30 единиц". 

Какова реальная картина в этом году? 

В начале апреля состав Северного флота пополнило головное судно тылового обеспечения проекта 23120 "Эльбрус". Его заложили на "Северной верфи" в ноябре 2012 года, спустили на воду летом 2015 года. Передачу флоту сначала перенесли с 2016 на 2017 год, а затем и на 2018 год. 

20 июня Андреевский флаг подняли на борту головного большого десантного корабля проекта 11711 "Иван Грен". Строительство корабля на Прибалтийском заводе "Янтарь" продолжалось почти 14 лет: его заложили в декабре 2004 года, а спуск на воду состоялся лишь в 2012 году. Введение БДК в строй переносили неоднократно: собирались его передать заказчику и в 2016 году, и в 2017-м. Однако программу госиспытаний завершили только в мае 2018 года. 

25 июня в состав Черноморского флота официально включили судно связи проекта 18280 "Иван Хурс". Его заложили на "Северной верфи" в ноябре 2013 года, спустили на воду в мае 2017 года.

Наконец, 28 июля на "Северной верфи" прошла торжественная церемония подъема Андреевского флага на головном многоцелевом фрегате проекта 22350 "Адмирал Горшков". Это один из самых известных долгостроев российского кораблестроения: фрегат заложили на "Северной верфи" 1 февраля 2006 года, на воду спустили 29 октября 2010 года. В ноябре 2014 года приступил к заводским ходовым испытаниям, а потом "Адмирала Горшкова" ждали неоднократные переносы сроков введения в строй. Как в случае с "Иваном Греном", фрегат хотели сдать и в 2016-м, и в 2017 годах, но получилось только летом 2018-го. К слову, и после зачисления в состав Северного флота "Адмирал Горшков" продолжил испытания системы "Полимент-Редут", которая по официальной версии и стала причиной задержки сдачи корабля. 

Под конец года, 25 декабря, во Владивостоке состав Тихоокеанского флота пополнил второй корвет проекта 20380 "Громкий". Его заложили на Амурском судостроительном заводе в 2012 году, спустили на воду в конце июля 2017 года, а в августе 2018 года перевели на достроечную базу АСЗ во Владивостоке. "Корвет "Громкий" строился более пяти лет – это недопустимо долгий срок. Третий и четвертый корветы этой же серии построим в контрактные сроки, без всяких переносов", – сказал на торжественной церемонии подъема на корабле Андреевского флага гендиректор АСЗ Владимир Кулаков. 

Итого получается, что в 2018 году ОСК передала ВМФ пять новых кораблей и судов (шесть – если успеют завершить госиспытания тральщика проекта 12700 "Иван Антонов"). Прогресс по сравнению с 2017 годом очевиден, но оптимистическому настрою несколько вредит тот факт, что четыре из них планировали ввести в строй еще в предыдущие годы. 

Не входящий в контур ОСК Зеленодольский судостроительный завод имени Горького в этом году превзошел сам себя и сдал три заказа: 1 июня Черноморский флот ввел в строй малый ракетный корабль "Вышний Волочек" проекта 21631 (кстати, его должны были передать ВМФ еще в 2017 году). Еще один МРК этого типа – "Орехово-Зуево" – планово включили в состав ЧФ 10 декабря. А 20 декабря в Новороссийске подняли Андреевский флаг на головном модульном патрульном корабле проекта 22160 "Василий Быков". 

Еще одна не входящая в ОСК верфь – Ленинградский судостроительный завод "Пелла" – 17 декабря передала флоту головной МРК проекта 22800 (шифр "Каракурт"). 800-тонный корабль заложили под наименованием "Ураган" в декабря 2015 года. Завершить строительство и испытания планировали до конца 2017 года, но сроки пришлось сдвинуть на 2018 год. В боевой состав МРК зачислили уже под именем "Мытищи". 

В то же время существует ряд заказов, по которым ВМФ РФ и подрядчики заранее пришли к компромиссу, что в запланированные сроки их не успеть завершить, и в организованном порядке сдвинули сдачу вправо, зафиксировав данный факт в контрактных обязательствах, благодаря чему Минобороны и ОСК сообщают о 100-процентном выполнении гособоронзаказа. 

В частности, такая судьба постигла "Князя Владимира" – головной подводный ракетный крейсер стратегического назначения модернизированного проекта 955А (шифр "Борей-А"). Его заложили на "Севмаше" в 2012 году и намеревались ввести в строй уже в 2017 году. Однако в 2017 году его только спустили на воду. Заказчик и подрядчик достигли консенсуса, что это принципиально новый корабль, отличный от серийных атомоходов проекта 955, и сдвинули сроки вправо. До конца этого года "Князь Владимир" должен вернуться с первого этапа ходовых испытаний, а на осень 2019 года запланирован первый залп "Булавы" с его борта. 

По схожему сценарию развивалась история и многоцелевой атомной подлодки "Казань" модернизированного проекта 885М ("Ясень-М"). Первый "Ясень-М" строится на "Севмаше" с 2009 года. 31 марта 2017 года субмарину вывели из эллинга и спустили на воду. Передача флоту планировалась на 2018 год, но весной этого года президент ОСК Алексей Рахманов сообщил, что ее перенесли на 2019 год. 

Еще один многострадальный заказ Минобороны РФ – океанографическое исследовательское судно проекта 20183 "Академик Александров". Его заложили на "Звездочке" в декабре 2012 года, а контракт подразумевал передачу военным в 2016 году. Однако судно спустили на воду только в 2017 году и намеревались завершить в 2018 году. Специалисты ЦС "Звездочка" приступили к заводским ходовым испытаниям "Академика Александрова" только в середине декабря, так что флот его получит не раньше 2019 года. 

В 2018 году "Северная верфь" намеревалась сдать корвет проекта 20385 "Гремящий". Его заложили в 2012 году, спустили на воду 30 июня 2017 года. В январе 2018 года стартовали швартовные испытания. Предполагалось, что в июне на борт заселится экипаж корабля, а флоту корвет передадут до конца декабря. Но моряки поднялись на борт только в сентябре. Информация о начале заводских ходовых испытаний пока не поступала. 

С ушедшими на ремонт и модернизацию кораблями и судами ситуация обстоит схожим образом.

Например, на стапелях ЦС "Звездочка" и завода "Нерпа" на много лет зависли в общей сложности восемь атомных многоцелевых подлодок проекта 971 "Щука-Б" и перспективы их возвращения в строй весьма туманны. По данным СМИ, одна из них – "Братск" или "Самара" – скорее всего окажется в составе индийского флота после подписания соглашения о лизинге. 

С 2016 года на "Дальзаводе" проходит ремонт БПК "Маршал Шапошников" проекта 1155. В этом году корабль отметился в новостях только со знаком "минус": 16 февраля в машинном отделении во время сварочных работ загорелись деревянные леса. О сроках возвращения "Маршала Шапошникова" в строй судостроители не распространяются. 

Перенесли на 2019 год завершение ремонта и модернизации гидрографического судна Северного флота "Ромуальд Муклевич". Весной 2018 года при проведении сварочных работ на его борту также произошло возгорание. В результате происшествия погиб сварщик. 

 



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