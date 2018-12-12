Непринятие изменений в Конституцию по Крыму - одна из неудач 2018 года

11:31 28.12.2018 0 комментариев Крым

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев назвал "одной из неудач" 2018 года непринятие изменений в Конституцию Украины относительно статуса Крыма.

Такое заявление Джемилев сделал 27 декабря в ходе дискуссии в Крымском доме в Киеве, сообщает Цензор.Нет со ссылкой на Крым.Реалии.

"Одна из неудач в 2018 году – нам не удалось внести изменения в Конституцию Украины относительно статуса Крыма. Речь идет о восстановлении национально-территориальной автономии Крыма. Рабочая комиссия по поручению президента уже закончила свою работу. Сейчас необходимо созвать конституционную комиссию, которая примет это. Потом Рада отправит в Конституционный суд. Потом снова Верховная Рада должна принять (изменения. - Ред.) большинством голосов", – сказал Джемилев.

По его словам, нынешний состав Верховной Рады Украины "вряд ли успеет" внести изменения в Конституцию, но выразил надежду, что до президентских выборов в Украине парламент успеет проголосовать за изменения в первом чтении.

В Киеве 27 декабря в Крымском доме проходили дискуссии и публичные беседы, где обсуждали "крымские итоги", а также ориентиры на новый 2019 год.



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